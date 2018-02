Le previsioni meteo per domani parlano di temperature basse e neve tra Liguria, sud della Lombardia ed Emilia-Romagna, anche ad altitudini non troppo elevate. Altrove nel Nord Italia, però, si tornerà a vedere qualche raggio di sole (vi ricordate com’è fatto?). Al Centro invece bisognerà aspettare ancora per vedere un po’ di azzurro: il tempo dovrebbe essere molto simile a quello di oggi, con molte nubi e possibili nevicate tra Umbria, Marche e Lazio. Sotto sera le cose dovrebbero comunque andare meglio. Al Sud il meteo prevede “nubi alterate a schiarite”. Ma anche lì ci si aspettano pioggia e neve, anche a quote basse.

Sempre per colpa di Buran, il vento freddo siberiano, continuerà comunque a fare decisamente freddo. Ma il giorno più freddo dovrebbe essere martedì. Parlando di vento, questa mattina è crollato un palo della segnaletica stradale sul Ponte della Libertà a Venezia e il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it.