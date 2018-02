Inter-Benevento è il secondo anticipo della 26ª giornata di Serie A e si gioca stasera a partire dalle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

L’Inter ha perso l’ultima partita di campionato giocata la settimana scorsa contro il Genoa e nelle ultime nove giornate di Serie A ha ottenuto solamente una vittoria. La serie di risultati negativi ha portato la squadra fuori dalle prime quattro posizioni e stando a quello che si è visto nell’ultima sconfitta, la ripresa non sembra così vicina. Stasera tuttavia avrà l’occasione di prendersi almeno tre punti, dato che affronta in casa l’ultima in classifica, il Benevento. A gennaio la squadra campana ha rivoluzionato la sua rosa ingaggiando diversi giocatori con esperienza internazionale. Ha vinto l’ultima partita in casa contro il Crotone ma la salvezza è distante 11 punti e ci sono ancora molte partite complicate da affrontare.

Stasera l’Inter sarà ancora senza il suo capitano, Mauro Icardi, ma avrà di nuovo a disposizione l’esterno offensivo croato Ivan Perisic. Al posto di Icardi, in attacco giocherà ancora Eder, andato a segno per due volte nelle ultime tre partite. Il Benevento invece schiererà dal primo minuto i nuovi acquisti Sandro, Djuricic e Guilherme; Bacary Sagnà partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni di Inter-Benevento

Inter (4-2-3-1) Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Eder

Benevento (4-3-3) Puggioni; Letizia, Djimsiti, Costa, Tosca; Cataldi, Sandro, Djuricic; Brignola, Guilherme, Parigini

Dove vedere Inter-Benevento in streaming e in diretta tv

Inter-Benevento verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Inter-Benevento sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.