Sorteggio degli ottavi di Europa League: come seguirlo in diretta tv o in streaming

Aggiornamento: ci sono i risultati dei sorteggi degli ottavi di Europa League

Oggi alle 13 si tiene la cerimonia dei sorteggi degli ottavi di Europa League, alla sede della UEFA di Nyon, in Svizzera. Ai sorteggi partecipano anche due squadre italiane: Milan e Lazio. Il Milan si è qualificato battendo i bulgari del Ludogorets per 1 a 0 in casa dopo il successo per 3 a 0 in trasferta. La Lazio ha eliminato i rumeni del FCSB (la vecchia Steaua Bucarest) vincendo 5 a 1 il ritorno in casa dopo aver perso l’andata per 1 a 0. Non ce l’hanno fatta il Napoli e l’Atalanta, che tra andata e ritorno hanno fatto peggio di Lipsia e Borussia Dortmund.

Nei sorteggi degli ottavi di finale di Europa League non ci saranno teste di serie né ranking: tutti possono affrontare tutti, tranne le squadre ucraine e russe che non possono essere abbinate a causa della guerra in corso nell’est dell’Ucraina. Sono ancora in corsa squadre importanti come Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Arsenal. Gli ottavi di Europa League si giocheranno tra l’8 e il 15 marzo, i giorni delle gare di andata e di ritorno.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇪🇸 Athletic

🇪🇸 Atlético

🇷🇺 CSKA Moskva

🇩🇪 Dortmund

🇺🇦 Dynamo Kyiv

🇮🇹 Lazio

🇷🇺 Lokomotiv Moskva

🇫🇷 Lyon

🇫🇷 Marseille

🇮🇹 Milan

🇨🇿 Plzeň

🇩🇪 Leipzig

🇦🇹 Salzburg

🇵🇹 Sporting CP

🇷🇺 Zenit#UELdraw ℹ️➡️ https://t.co/C8k4GnKj1L pic.twitter.com/MZAx8Z8p1T — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2018

Come vedere il sorteggio in streaming o in tv

Il sorteggio sarà trasmesso in streaming, gratis, dal sito della UEFA. In tv sarà trasmesso a pagamento dal canale Sky Sport 1 a partire dalle 13.

