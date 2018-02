Lipsia-Napoli, ritorno dei sedicesimi di Europa League, in streaming e in diretta TV

Lipsia-Napoli, partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si gioca stasera a partire dalle 19.00 alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania.

La partita di andata ha avvicinato il Lipsia agli ottavi di finale di Europa League. La squadra tedesca di Red Bull ha vinto 3-1 al San Paolo, un risultato che per via della regola dei gol segnati in trasferta renderà molto difficile al Napoli passare il turno. Per passarlo infatti, stasera il Napoli dovrebbe segnare almeno tre gol ed evitare di subirne (se dovesse vincere con lo stesso risultato dell’andata si andrebbe ai supplementari e nel caso ai rigori). Nell’incontro di una settimana fa, il Napoli era passato in vantaggio ad inizio secondo tempo con un gol dell’esterno offensivo Adam Ounas. Subito dopo il gol, l’allenatore Maurizio Sarri aveva deciso di sostituire tre titolari nel giro di pochi minuti. Da lì in poi il Lipsia aveva preso il controllo della gara, andando a segnare tre gol nell’ultima mezz’ora di gioco.

🔴⚪️ IT'S #UEL MATCHDAY! ⏰ 19:00 CET

#️⃣ #RBLSSC

📍 RB-Arena After our 3-1 win in the first leg, it's time time solidify our place in the last 16 💪 #ExpeditionEuropa pic.twitter.com/NLnZcfQrjr — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 22, 2018

Entrambe le squadre si presentano alla partita di stasera con l’intera squadra al completo. Il Napoli schiererà dall’inizio alcune riserve. Il Lipsia invece, alla sua prima stagione nelle coppe europee e seconda nella Bundesliga tedesca, giocherà con la sua formazione titolare.

Le probabili formazioni di Lipsia-Napoli:

Lipsia (4-3-3) Gulacsi; Laimer, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Demme, Kampl, Forsberg; Poulsen, Werner

Napoli (4-3-3) Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Ounas, Callejon, Insigne

Dove vedere Lipsia-Napoli in streaming e in diretta tv:

Lipsia-Napoli verrà trasmessa da Sky a partire dalle 19.00 sui canali Sky Sport 3 e Sky Calcio 3. Sarà visibile anche in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.