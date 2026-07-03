Scandalo, dunque: la capa della destra auspica che venga eletto un presidente della Repubblica di destra. Pazzesco. Ma dove andremo a finire? Io sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare al Post e sì, ve lo devo dire: questo numero di Montecit. propone contenuti sensibili. Parla di legge elettoraleContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dei quartieri più caldi della città, delle tanto criticate pensiline del tram e di cosa non funziona nei nidi di Bologna. Questo numero si leggeContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di due palme di plastica; di come sono cambiate le torri in città; di come fare la spesa alla Barona non sia scontato; e dei taserContinua a leggere...
Finora sono state poche le squadre capaci di superare questi sedicesimi di finale con il controllo e il dominio mostrato ieri sera dalla Spagna contro l’Austria, che partiva sfavorita ma non sfavoritissima. Forse solo la Francia, che martedì ha battuto la Svezia per 3-0 e che – non a casoContinua a leggere...
Al Post lavoriamo su turni e quindi ovviamente può capitare di non scrivere personalmente di tutte le evoluzioni di una notizia che si sta seguendo. A volte però le notizie lo sanno quando sei di turno e si preparano per arrivare in tempo. Se poi al weekend decidiamo di nonContinua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima La notifica di questa mail illumina lo schermo del telefono di molti di voi mentre siamo insieme a Peccioli al concerto di DanieleContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. In questa newsletter: cosa dobbiamo aspettarci dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea; la sentenza che deciderà il futuro di Marine Le Pen; cosa fare se devi esaminare 170milaContinua a leggere...
Le piattaforme che non appartengono a società con un loro catalogo storico – come Netflix, a differenza per esempio di Disney+ – hanno speso molti soldi per crearsene uno. Specialmente prima della pandemia hanno commissionato serie e film, in molti paesi del mondo, per arrivare a offrire tanto quanto iContinua a leggere...
La presenza frequente sui quotidiani di sondaggi sulle intenzioni di voto delle persone, o sul gradimento raccolto da partiti e leader politici, viene giudicata e commentata soprattutto all'indomani delle elezioni, naturalmente. Soprattutto per verificare l'aderenza dei sondaggi stessi ai risultati, che raramente è completa, e a volte assai limitata. GliContinua a leggere...
Martedì, mentre boccheggiavo per il gran caldo sul treno di ritorno dalla redazione, sono capitato su un bel progetto di Reuters : da pochi giorni aveva pubblicato un monitoraggio sull’andamento delle temperature in ogni città del mondo, aggiornato giorno per giorno. Sapevo fin da subito che sarebbe stato impossibile fareContinua a leggere...
Stanno per succedere alcune cose grosse. La Corte Suprema chiude sempre il suo anno di lavoro accumulando le decisioni più importanti prima della pausa estiva. Non cercano il pathos, è che sono le cause più complesse, e le cause più complesse sono quelle che richiedono più tempo. Ora ci siamo.Continua a leggere...
I Mondiali di calcio portano videogiochi L’ultima volta che i Mondiali maschili di calcio si erano giocati negli Stati Uniti era il 1994 e un buon numero di editori di videogiochi aveva provato a sfruttarne il richiamo. Almeno sette giochi vennero realizzati in Giappone, in Europa e in Canada eContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Avete notato anche voi che sulle etichette di alcuni abiti e accessori c'è scritto UPF e poi un numeroContinua a leggere...
Questa mattina tre sciami da centinaia di droni ucraini hanno attaccato la grande raffineria di Mosca , all’interno della tangenziale che scorre attorno alla capitale russa. Il sistema di difesa aerea migliore di tutto il paese ne ha abbattuti centinaia, ma ormai sappiamo come funzionano questi assalti di massa. NelContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...