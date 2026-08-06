Ciao, questa è 21 giorni , una newsletter che arriva tutti i giorni di agosto tranne il weekend. Dentro ci troverai un articolo uscito sul Post nell'ultimo anno, selezionato dalla redazione e introdotto da chi l'ha scritto: storie, spiegoni, inchieste e curiosità. Se preferisci non riceverli, puoi disiscriverti cliccando quaContinua a leggere...
Altre cose, prima Oggi sono 60 anni da quando uscì Revolver dei Beatles, con tutte le sue storie e i suoi successi, e con quella stramba canzone . A ottobre esce un disco di cover dei Felice Brothers (di loro parlammo qui ) con dentro i Bright Eyes , BrandonContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Oltre a buttare la spazzatura, chiudere il gas e svuotare il frigorifero, una delle cose a cui pensare primaContinua a leggere...
La prima cosa della quale avrei voluto parlarvi, questa settimana, è ovviamente lo sbarco di massa di giovani marocchini a Ceuta. E la maniera meschina e bugiarda con la quale il governo italiano ha adoperato quel drammatico sconquasso per fare un poco di baccano xenofobo. Ma non saprei scrivere nienteContinua a leggere...
La convinzione che la politica statunitense sappia ormai soltanto litigare, che non si riesca più a mettersi d’accordo e che le grandi questioni restino ferme è certamente molto fondata. Ma è anche un racconto comodo, perché individua un colpevole astratto abbastanza da semplificare tutto: sapete quando si parla di polarizzazioneContinua a leggere...
La gente normale parla del caldo e della Nazionale di calcio, in questi giorni. Ma a voi, lo so, la normalità un po’ disorienta: e per questo ci incarogniamo sulla legge elettorale e sul riconoscimento facciale. Vi vedo già elettrizzati, lo so. Io sono Valerio Valentini , faccio il cronistaContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di un platano centenario; dell'arrivo delle cicale; di una campagna promozionale del comune non proprio chiarissima; e dell'annosa questione della "riapertura" dei Navigli. Se non viContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, del sindaco sotto scorta, del futuro di un cinema storico e di un orologio che va e non va. Il prossimo venerdì non riceverete questaContinua a leggere...
A questo punto dell'estate, di solito, la redazione si svuota un po', ma ci sono ancora molte persone che la frequentano, e che continueranno a farlo anche ad agosto. In questi giorni più caldi e meno affollati del solito, quindi, ci si consola come si può: anche le piccole coseContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. Questa newsletter uscirà giovedì prossimo, poi il 13 e il 20 agosto non ci saremo per una breve pausa estiva e torneremo il 27 agosto. In questa newsletter: gliContinua a leggere...
All’inizio di quest’anno il tentativo di acquisizione di Paramount da parte di Warner era stato una delle questioni più discusse a Hollywood. Fin dall’inizio l’industria cinematografica americana è stata contrarissima, perché avrebbe causato un’ulteriore riduzione della concorrenza tra i grandi studios, dopo quella già seguita alla fusione tra 20th CenturyContinua a leggere...
In coda a questa newsletter raccontiamo una piccola ma significativa notizia falsa pubblicata nei giorni scorsi da molte note testate giornalistiche. Le spiegazioni di cosa genera questo genere di errori sono molte: in questo caso sicuramente un automatismo da luogo comune (lupo mangia bambino), un pigro o interessato "framing" dellaContinua a leggere...
Ciao, dalla prossima settimana Sunday Post va in vacanza: tornerà domenica 6 settembre. Per molte persone sta per cominciare un periodo dell’anno in cui le abitudini quotidiane cambiano. Se vi proponessero di indossare nelle prossime settimane un dispositivo che si attiva ogni volta che parlate e tiene il conteggio delleContinua a leggere...
Qualche gioco per rilassarsi ad agosto Questa è l'ultima puntata di Manettini prima della pausa, che durerà per tutto il mese di agosto, ed è un po' diversa dal solito. Abbiamo cercato qualche gioco interessante e adatto, speriamo, a passare le prossime settimane, ovunque siate. Si comincia da un giocoContinua a leggere...
Alla fine ha vinto la squadra migliore. La Spagna ha dominato anche la finale, senza dare troppo spettacolo, ma mostrandosi sempre in controllo. L'Argentina, che fin qui aveva segnato 19 gol, ha fatto il suo PRIMO TIRO nei minuti di recupero del secondo tempo supplementare. Noi spettatori neutrali non ciContinua a leggere...
Questa trasferta è agli sgoccioli. Lasciamo i Territori occupati palestinesi e ci spostiamo a Gerusalemme. Prima però io e il fotografo Gabriele Micalizzi dobbiamo fare una deposizione alla polizia israeliana, che ci ha convocato per sentire la nostra versione di questa storia qui . Ci riceve il detective Dotan, camiciaContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...