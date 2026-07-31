Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, del sindaco sotto scorta, del futuro di un cinema storico e di un orologio che va e non va. Il prossimo venerdì non riceverete questaContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di un platano centenario; dell'arrivo delle cicale; di una campagna promozionale del comune non proprio chiarissima; e dell'annosa questione della "riapertura" dei Navigli. Se non viContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. Questa newsletter uscirà giovedì prossimo, poi il 13 e il 20 agosto non ci saremo per una breve pausa estiva e torneremo il 27 agosto. In questa newsletter: gliContinua a leggere...
All’inizio di quest’anno il tentativo di acquisizione di Paramount da parte di Warner era stato una delle questioni più discusse a Hollywood. Fin dall’inizio l’industria cinematografica americana è stata contrarissima, perché avrebbe causato un’ulteriore riduzione della concorrenza tra i grandi studios, dopo quella già seguita alla fusione tra 20th CenturyContinua a leggere...
Ieri parlavamo di come sia ormai raro accorgersi di aver scritto sul Post una parola che non era mai stata scritta prima, ma il punto è proprio l'accorgersene : perché ovviamente, anche se non ce ne accorgiamo, è una cosa che succede di continuo, lo scrivere parole mai usate prima.Continua a leggere...
Altre cose, prima I National hanno annunciato che a ottobre saranno a un festival basco tra Biarritz e San Sebastián. Le canzoni nuove dei Dexys midnight runners , in attesa del disco, sono proprio leggerine, ormai. Ancora qualche cosa su Glen Hansard, inevitabile: intanto davvero grazie di tutti i messaggi,Continua a leggere...
Con il passare degli anni cerco di stemperare il mio moralismo, tendo a concedere agli altri più attenuanti rispetto a quando ero giovane. Però devo dire di incontrare, sulla strada della tolleranza, alcuni ostacoli insuperabili. La speculazione privata sul vizio del gioco d’azzardo rimane, per me, una cosa grave (allaContinua a leggere...
In coda a questa newsletter raccontiamo una piccola ma significativa notizia falsa pubblicata nei giorni scorsi da molte note testate giornalistiche. Le spiegazioni di cosa genera questo genere di errori sono molte: in questo caso sicuramente un automatismo da luogo comune (lupo mangia bambino), un pigro o interessato "framing" dellaContinua a leggere...
Ciao, dalla prossima settimana Sunday Post va in vacanza: tornerà domenica 6 settembre. Per molte persone sta per cominciare un periodo dell’anno in cui le abitudini quotidiane cambiano. Se vi proponessero di indossare nelle prossime settimane un dispositivo che si attiva ogni volta che parlate e tiene il conteggio delleContinua a leggere...
Anche i dazi, come certi amori, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È successo questa settimana, quando l’amministrazione Trump ha imposto nuovi dazi su oltre ottanta paesi al mondo. Ma come, vi starete forse chiedendo, la Corte Suprema non aveva sancito che Trump non avesse il potere di imporreContinua a leggere...
«Il cesso è l’estremo rifugio dove l’intimità combatte l’ultima battaglia contro il grande casino sociale che c’è all’esterno», diceva il professor Rivaroli in In nome del popolo italiano . Ora, sostituite il cesso col parlamento, e avrete una buona idea di cos’è stato bazzicare la Camera e il Senato inContinua a leggere...
Qualche gioco per rilassarsi ad agosto Questa è l'ultima puntata di Manettini prima della pausa, che durerà per tutto il mese di agosto, ed è un po' diversa dal solito. Abbiamo cercato qualche gioco interessante e adatto, speriamo, a passare le prossime settimane, ovunque siate. Si comincia da un giocoContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Chi legge questa newsletter e quella sui regali di Natale da tanti anni ricorderà che tra i consigli piùContinua a leggere...
Alla fine ha vinto la squadra migliore. La Spagna ha dominato anche la finale, senza dare troppo spettacolo, ma mostrandosi sempre in controllo. L'Argentina, che fin qui aveva segnato 19 gol, ha fatto il suo PRIMO TIRO nei minuti di recupero del secondo tempo supplementare. Noi spettatori neutrali non ciContinua a leggere...
Questa trasferta è agli sgoccioli. Lasciamo i Territori occupati palestinesi e ci spostiamo a Gerusalemme. Prima però io e il fotografo Gabriele Micalizzi dobbiamo fare una deposizione alla polizia israeliana, che ci ha convocato per sentire la nostra versione di questa storia qui . Ci riceve il detective Dotan, camiciaContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...