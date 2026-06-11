So it begins , come direbbe re Théoden. Stasera alle 21 (ora italiana) cominceranno gli smisurati Mondiali di calcio del 2026: tre paesi ospitanti (uno dei quali non molto ospitale ), 48 squadre, 104 partite per arrivare alla finale di New York del 19 luglio. Per coincidenza la partita inauguraleContinua a leggere...
La settimana dei videogiochi Si è tenuta tra il 2 e il 9 giugno l’usuale serie di trasmissioni che durante la prima settimana di giugno tiene occupati i più grandi editori di videogiochi, che in questa occasione annunciano nuovi progetti o mostrano quelli già noti. Dalla scomparsa dell’E3, la fieraContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: i piccoli passi dell'Ucraina per entrare nell'Unione Europea; referendum ed “econazionalismo” in Svizzera; una raffineria di allumina ha messoContinua a leggere...
Dopo mesi passati a raccontare di essere in dialogo con i cinema, facendo intuire (senza dichiararlo mai) un’apertura alla distribuzione nelle sale cinematografiche, il responsabile della divisione film di Netflix Dan Lin ha detto in un’intervista al New York Times che l’azienda non intende più lavorare con i registi cheContinua a leggere...
Un tempo i saluti di commiato nella chat principale erano molto semplici ("vado", "stacco", "a domani") e avevano una mera funzione di servizio: quella di segnalare agli altri la fine della propria giornata lavorativa, e quindi della propria disponibilità. Come succede con tutti i linguaggi informali, a un certo puntoContinua a leggere...
Altre cose, prima Lola Young è tornata a fare concerti dopo che si era chiamata fuori per stanchezze varie, e l'articolo del Guardian l'ha trovata in forma. È iniziato a Dublino il tour di Nick Cave (e ha fatto A rainy night in Soho dei Pogues ), il 26 saraContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Se con il caldo non riuscite a mangiare niente che richieda qualsiasi tipo di cottura e finite sempre perContinua a leggere...
Quando lessi per la prima volta un fumetto di Marjane Satrapi avevo 14 anni, provavo vergogna a togliermi la maglietta in spiaggia e conoscevo poco o nulla non solo dell'Iran, ma di qualsiasi luogo che si trovasse più di una ventina di chilometri dal mio spensierato paesello calabrese. Avevo laContinua a leggere...
C'è un diabolico format che torna ciclicamente nella produzione giornalistica: la lista. Le cinque cose che, i dieci posti più, i migliori venti, otto cose che non, dieci modi per, eccetera. Ebbe già suoi larghi usi sulle riviste della fine del secolo scorso, con contenuti più o meno frivoli eContinua a leggere...
Oggi capiremo qualcosa in più. Cioè, capire qualcosa in più sarebbe l’obiettivo sempre, con questa newsletter e in generale con tutte le cose del Post; ma mi riferisco più precisamente a Donald Trump e al modo in cui dopo oltre dieci anni ancora leggiamo le notizie oscillando tra giudicare leContinua a leggere...
Sarà la disabitudine alla vittoria, ma dopo il successo al referendum il centrosinistra s’è un po’ impantanato in polemiche ombelicali: e c’è pure chi lo rivendica come un merito, come un dovere perfino, questo catenaccio progressista. Pensavamo fosse Obama, il modello, invece è Trapattoni. Però anche il governo, sarà ilContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di passaggi segreti in metropolitana; della scomparsa dei testicoli del toro in Galleria ; di una colonia di coleotteri giganti; e di un quartiere che staContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di nuove vibrazioni in città, di case popolari vecchie e nuove, e di un tuffo in piscina che ha fatto più rumore del solito. QuestoContinua a leggere...
La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo. La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio èContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...