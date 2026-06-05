Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di nuove vibrazioni in città, di case popolari vecchie e nuove, e di un tuffo in piscina che ha fatto più rumore del solito. QuestoContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di passaggi segreti in metropolitana; della scomparsa dei testicoli del toro in Galleria ; di una colonia di coleotteri giganti; e di un quartiere che staContinua a leggere...
Sarà la disabitudine alla vittoria, ma dopo il successo al referendum il centrosinistra s’è un po’ impantanato in polemiche ombelicali: e c’è pure chi lo rivendica come un merito, come un dovere perfino, questo catenaccio progressista. Pensavamo fosse Obama, il modello, invece è Trapattoni. Però anche il governo, sarà ilContinua a leggere...
Noi non ci abbiamo capito nulla. Vi avvisiamo se arrivano dei pollici in su, o magari chiediamo a voi una mano. Le notizie. Una nuova legge sull’ educazione sessuale nelle scuole la vieta alle elementari e alle scuole dell’infanzia, mentre alle medie e alle superiori impone l'autorizzazione dei genitori. GliContinua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima Questa newsletter vi arriva mentre è appena iniziato il lunghissimo concerto dei Cure al Primavera Sound di Barcellona, dove sono in questo momento:Continua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: la prima grana per Péter Magyar; il Parlamento Europeo non si fida granché dell'intelligenza artificiale; le elezioni in Armenia;Continua a leggere...
Al festival di Cannes è stato chiesto a Javier Bardem se le sue posizioni su Gaza, molto critiche contro il governo israeliano e quello statunitense, gli abbiano creato problemi nel lavoro. Il giornalista che gli ha fatto la domanda ha usato il termine "blacklist", suggerendo che a Hollywood esista unaContinua a leggere...
Nella seconda parte del primo mandato presidenziale di Donald Trump si sviluppò un dibattito e un'autocritica all'interno di alcune grandi testate giornalistiche americane a proposito dell'eccessiva attenzione offerta a Trump stesso e alle sue dichiarazioni: bisognava riferirle tutte, dando loro l'ampio spazio imposto dal loro provenire dal Presidente degli StatiContinua a leggere...
Sergio Mattarella in un selfie con Anna Pepe. Sergio Mattarella baciato da Gianna Nannini. Sergio Mattarella su un tram milanese insieme a Valentino Rossi. Sergio Mattarella, che ti succede? La comunicazione del presidente della Repubblica inizia a essere ormai un caso di studio, o quasi: sempre più pop, sempre piùContinua a leggere...
Ci sono due tratti apparentemente contraddittori che descrivono il nostro atteggiamento rispetto alle notizie e ai fatti internazionali, soprattutto se coinvolgono gli Stati Uniti. C’è innanzitutto un interesse superiore al passato, non devo certo dirlo a voi, per ragioni che si possono immaginare facilmente. Faccio questo mestiere da quasi vent’anniContinua a leggere...
La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo. La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio èContinua a leggere...
In Saros il giocatore è come una Formula 1 Lo scorso 30 aprile Sony ha pubblicato in esclusiva per PlayStation Saros , l’ultimo gioco sviluppato da Housemarque. È un gioco importante per diversi motivi: intanto proprio perché è un’esclusiva, cioè uno di quei giochi che dovrebbero aggiungere valore al catalogoContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. I mobili Ikea sono apprezzati da decenni per il loro prezzo basso e per la loro semplicità. Spesso peròContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...