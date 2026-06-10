Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Se con il caldo non riuscite a mangiare niente che richieda qualsiasi tipo di cottura e finite sempre perContinua a leggere...
I Mondiali di calcio cominciano domani sera ma questa newsletter inizia oggi, e quindi per entrare un po' in clima possiamo partire dal principio, letteralmente . La finale dei primi Mondiali, quelli del 1930, si giocò con due palloni di diverso tipo. I capitani di Argentina e Uruguay erano inContinua a leggere...
Nel grande campionato delle divaricazioni comunicative di cui discutiamo sempre, di quelle scelte che ci troviamo a fare tra l'espressione più precisa ma meno diffusa da una parte e quella più larga, consolidata, comprensibile ma meno puntuale dall'altra, sulla questione Paesi Bassi vs Olanda c'è stato poco da discutere: usareContinua a leggere...
Altre cose, prima C'è un'altra canzone nuova dei Lambchop . Tra tutti quegli imbattibili ospiti di Trackstar che riconoscono tutto subito (ma c'è qualcosa di sospetto, sarete d'accordo se siete pubblico fedele), Jennifer Lopez è una di noi . Mi dice Stefano Vizio che i Cure al Primavera Sound sonoContinua a leggere...
Quando lessi per la prima volta un fumetto di Marjane Satrapi avevo 14 anni, provavo vergogna a togliermi la maglietta in spiaggia e conoscevo poco o nulla non solo dell'Iran, ma di qualsiasi luogo che si trovasse più di una ventina di chilometri dal mio spensierato paesello calabrese. Avevo laContinua a leggere...
C'è un diabolico format che torna ciclicamente nella produzione giornalistica: la lista. Le cinque cose che, i dieci posti più, i migliori venti, otto cose che non, dieci modi per, eccetera. Ebbe già suoi larghi usi sulle riviste della fine del secolo scorso, con contenuti più o meno frivoli eContinua a leggere...
Oggi capiremo qualcosa in più. Cioè, capire qualcosa in più sarebbe l’obiettivo sempre, con questa newsletter e in generale con tutte le cose del Post; ma mi riferisco più precisamente a Donald Trump e al modo in cui dopo oltre dieci anni ancora leggiamo le notizie oscillando tra giudicare leContinua a leggere...
Sarà la disabitudine alla vittoria, ma dopo il successo al referendum il centrosinistra s’è un po’ impantanato in polemiche ombelicali: e c’è pure chi lo rivendica come un merito, come un dovere perfino, questo catenaccio progressista. Pensavamo fosse Obama, il modello, invece è Trapattoni. Però anche il governo, sarà ilContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di passaggi segreti in metropolitana; della scomparsa dei testicoli del toro in Galleria ; di una colonia di coleotteri giganti; e di un quartiere che staContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di nuove vibrazioni in città, di case popolari vecchie e nuove, e di un tuffo in piscina che ha fatto più rumore del solito. QuestoContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: la prima grana per Péter Magyar; il Parlamento Europeo non si fida granché dell'intelligenza artificiale; le elezioni in Armenia;Continua a leggere...
Al festival di Cannes è stato chiesto a Javier Bardem se le sue posizioni su Gaza, molto critiche contro il governo israeliano e quello statunitense, gli abbiano creato problemi nel lavoro. Il giornalista che gli ha fatto la domanda ha usato il termine "blacklist", suggerendo che a Hollywood esista unaContinua a leggere...
La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo. La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio èContinua a leggere...
In Saros il giocatore è come una Formula 1 Lo scorso 30 aprile Sony ha pubblicato in esclusiva per PlayStation Saros , l’ultimo gioco sviluppato da Housemarque. È un gioco importante per diversi motivi: intanto proprio perché è un’esclusiva, cioè uno di quei giochi che dovrebbero aggiungere valore al catalogoContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...