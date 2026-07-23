Qualche gioco per rilassarsi ad agosto Questa è l'ultima puntata di Manettini prima della pausa, che durerà per tutto il mese di agosto, ed è un po' diversa dal solito. Abbiamo cercato qualche gioco interessante e adatto, speriamo, a passare le prossime settimane, ovunque siate. Si comincia da un giocoContinua a leggere...
Ciao! Bentornati e bentornate. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che racconta l'Europa e che esce ogni giovedì alle 11. In questa newsletter: Burnham vuole spendere, ma ha un problema comune a molti; di nuovo l'ETS; la Commissione Europea indaga su un'anatra; il «legame di civiltà» tra Europa eContinua a leggere...
Sono settimane di Odissea , e probabilmente lo saranno ancora per un po'. Il film di Christopher Nolan sta andando bene come si prevedeva e ci sono tante cose da dire e da leggere prima di vederlo o dopo averlo visto, o ancora da ascoltare . Per chi l'ha vistoContinua a leggere...
Altre cose, prima Ieri sera ai Proms di Londra c'è stata quella geniale serata "prog" che avevamo annunciato, con gli Elbow che fanno I know what I like dei Genesis, Peter Hammill che fa Refugees , e altre meraviglie . Robbie Williams ha fatto tutto un casino tra la finaleContinua a leggere...
Visto che sono giorni in cui si parla molto di cose di qualche secolo fa, vi proponiamo un piccolo utile ripasso. Quando si parla di teatri antichi fatti di pietra, quello a pianta semicircolare si chiama teatro , quello a pianta ovale si chiama anfiteatro ( dal greco antico αμφί,Continua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Chi legge questa newsletter e quella sui regali di Natale da tanti anni ricorderà che tra i consigli piùContinua a leggere...
Ciao, oggi è martedì e questa è un’edizione speciale di Portici , la newsletter del Post su Bologna. Domenica al Pilastro il 42enne Abderrahim Fakir è morto mentre due poliziotti lo tenevano immobilizzato , a terra. È una notizia grave, di cui si sta parlando da giorni in tutta ItaliaContinua a leggere...
A tutti verrà fatto uno screening del testosterone. E chi non ne possiede abbastanza, vuoi per età vuoi per deficit congenito, potrà giovarsi di una “terapia sostitutiva”. No, non siamo al casting di un film porno. Siamo al Pentagono, e la botta di testosterone è stata promessa alle truppe degliContinua a leggere...
Alla fine ha vinto la squadra migliore. La Spagna ha dominato anche la finale, senza dare troppo spettacolo, ma mostrandosi sempre in controllo. L'Argentina, che fin qui aveva segnato 19 gol, ha fatto il suo PRIMO TIRO nei minuti di recupero del secondo tempo supplementare. Noi spettatori neutrali non ciContinua a leggere...
A Roma la proiezione stampa di Odissea di Christopher Nolan è stata fatta nel supporto digitale standard, quello in cui viene proiettato e mostrato qualsiasi film. Quindi non era né in formato IMAX (che è quadrato e non rettangolare) né in pellicola 70mm, quella con la qualità più alta. MaContinua a leggere...
Una vecchia teoria sostiene che un'inclinazione all'"obiettività" da parte dei giornali si dovesse non tanto a principi etici o a valutazioni sul proprio ruolo di servizio pubblico, ma soprattutto a delle leggi di mercato: per raggiungere pubblici estesi, e quindi da una parte di opinioni molto diverse e dall'altra diContinua a leggere...
Complice una settimana più scarica di altre – soltanto per gli standard esasperanti dell’amministrazione Trump, certo – cominciamo dalla fine, per una volta: dal vedersi. Farò ancora qualche incontro pubblico nelle prossime settimane, poi se ne riparla a settembre con una grossa novità. Se volete, ci vediamo il 22 luglioContinua a leggere...
Settimanella tranquilla, no? Giusto un po’ di brio sulla legge elettorale, che sarà mai. Sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare per il Post, e stavolta Montecit. è quasi un monografico: esploriamo in lungo e in largo il patatrac di martedì alla Camera. E come ci si è arrivati.Continua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, degli alberi scomparsi di Sant'Ambrogio; delle star di TikTok che si incontrano al mercato; dei panettoni (quelli stradali); e dei cinema più adatti per vedere Odissea.Continua a leggere...
Questa trasferta è agli sgoccioli. Lasciamo i Territori occupati palestinesi e ci spostiamo a Gerusalemme. Prima però io e il fotografo Gabriele Micalizzi dobbiamo fare una deposizione alla polizia israeliana, che ci ha convocato per sentire la nostra versione di questa storia qui . Ci riceve il detective Dotan, camiciaContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...