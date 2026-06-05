Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di passaggi segreti in metropolitana; della scomparsa dei testicoli del toro in Galleria ; di una colonia di coleotteri giganti; e di un quartiere che staContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: la prima grana per Péter Magyar; il Parlamento Europeo non si fida granché dell'intelligenza artificiale; le elezioni in Armenia;Continua a leggere...
Le redattrici e i redattori del Post sono solitamente molto versatili nei loro ambiti di competenza (cultura, esteri, Italia, sport), ma sono naturalmente anche molto contenti quando possono occuparsi delle cose di cui sono più appassionati ed esperti. Questa settimana è stata eccezionalmente vivace per il redattore più esperto diContinua a leggere...
Al festival di Cannes è stato chiesto a Javier Bardem se le sue posizioni su Gaza, molto critiche contro il governo israeliano e quello statunitense, gli abbiano creato problemi nel lavoro. Il giornalista che gli ha fatto la domanda ha usato il termine "blacklist", suggerendo che a Hollywood esista unaContinua a leggere...
Altre cose, prima Ho parlato in passato qui di quel fantastico e prolungato festival musicale estivo londinese che si chiama " The Proms ". Quest'anno non riesco ad andare, ma c'è una cosa di cui sarei stato molto curioso: una compagine di contemporanei e di veterani che fa classici delContinua a leggere...
Nella seconda parte del primo mandato presidenziale di Donald Trump si sviluppò un dibattito e un'autocritica all'interno di alcune grandi testate giornalistiche americane a proposito dell'eccessiva attenzione offerta a Trump stesso e alle sue dichiarazioni: bisognava riferirle tutte, dando loro l'ampio spazio imposto dal loro provenire dal Presidente degli StatiContinua a leggere...
Sergio Mattarella in un selfie con Anna Pepe. Sergio Mattarella baciato da Gianna Nannini. Sergio Mattarella su un tram milanese insieme a Valentino Rossi. Sergio Mattarella, che ti succede? La comunicazione del presidente della Repubblica inizia a essere ormai un caso di studio, o quasi: sempre più pop, sempre piùContinua a leggere...
Ci sono due tratti apparentemente contraddittori che descrivono il nostro atteggiamento rispetto alle notizie e ai fatti internazionali, soprattutto se coinvolgono gli Stati Uniti. C’è innanzitutto un interesse superiore al passato, non devo certo dirlo a voi, per ragioni che si possono immaginare facilmente. Faccio questo mestiere da quasi vent’anniContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dell’aumento dei turisti in città, di come rendere una piazza più fresca e di come si mangia a scuola (sapete quanti menù ci sono?). BolognaContinua a leggere...
La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo. La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio èContinua a leggere...
Giorgia Meloni ed Elly Schlein, così diverse e così simili. Oggi Montecit. parte da loro: dalla presidente del Consiglio e dalla segretaria del PD che in pubblico s’azzuffano, ma in privato provano a trattare, accomunate dallo stesso destino: l’essere condannate a durare. La longevità come risultato da rivendicare, ma ancheContinua a leggere...
In Saros il giocatore è come una Formula 1 Lo scorso 30 aprile Sony ha pubblicato in esclusiva per PlayStation Saros , l’ultimo gioco sviluppato da Housemarque. È un gioco importante per diversi motivi: intanto proprio perché è un’esclusiva, cioè uno di quei giochi che dovrebbero aggiungere valore al catalogoContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. I mobili Ikea sono apprezzati da decenni per il loro prezzo basso e per la loro semplicità. Spesso peròContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...