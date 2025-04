Le foto dell’incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro

Il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un breve incontro sabato nella basilica di San Pietro, poco prima dei funerali di Papa Francesco. L’incontro è stato molto commentato perché è il primo dopo quello disastroso avvenuto nello Studio ovale della Casa Bianca, in cui Trump provocò Zelensky ed entrambi alzarono la voce. Le foto dell’incontro sono piuttosto notevoli, anche per il luogo in cui sono state scattate.

Zelensky, sui social media, ha definito l’incontro «molto simbolico, con il potenziale di diventare storico, se raggiungeremo risultati comuni». Gli Stati Uniti da settimane portano avanti negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina, per ora senza successo.

Dopo l’incontro tra Trump e Zelensky, i due hanno scambiato qualche parola anche con il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer.