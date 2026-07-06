Secondo Trump serve un divieto di avvicinamento per Meloni

Domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo social network Truth un’immagine che ritrae la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni mentre lo guarda nel corso del G7 di Évian-les-Bains, in Francia. L’immagine è accompagnata dalla scritta “Restraining order needed” (“È necessario un divieto di avvicinamento”).

Trump ha scelto appositamente una foto in cui Meloni sembra guardarlo con apparente adorazione, ed è l’ennesimo attacco contro di lei nelle ultime settimane. Al momento Meloni non ha risposto a Trump.

I dissidi tra i due erano cominciati proprio dopo il G7 di Évian-les-Bains: in un’intervista con un giornalista di La7 Trump aveva detto che durante la riunione Meloni lo aveva «supplicato di fare una foto. Voleva una foto con me a tutti i costi! Non l’avrei fatta, ma mi ha fatto pena!». Meloni aveva risposto dicendosi «allibita» e dichiarando che «io e l’Italia non imploriamo mai».

Dopo mesi di rapporti tesi per via della guerra in Medio Oriente, al G7 c’erano stati segnali di distensione tra i leader europei e Trump. Meloni era stata per lungo tempo la leader europea considerata in migliori rapporti con Trump, ma ad aprile aveva avuto con lui uno screzio inaspettato, cominciato dopo le critiche di Trump a papa Leone XIV.