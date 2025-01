I ritratti ufficiali di Donald Trump e J.D. Vance come presidente e vicepresidente degli Stati Uniti

Il 16 gennaio lo staff del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump e del suo vicepresidente J.D. Vance ha diffuso i loro ritratti ufficiali, quattro giorni prima dell’inizio del loro mandato. In una nota il team ha commentato le foto dicendo: «They go hard», un’espressione tipica del gergo di internet traducibile più o meno con «spaccano».

L’inquadratura della foto di Trump (che include solo la faccia e la parte alta del busto) e la sua espressione determinata ricordano la sua foto segnaletica, scattata nel 2023 durante il processo in cui Trump era accusato di aver cercato di alterare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 nello stato statunitense delle Georgia. La foto segnaletica circolò moltissimo, online e non solo, e fu sfruttata anche da Trump stesso per vendere gadget e raccogliere fondi.

Vance invece è inquadrato con tutto il busto e ha un’espressione sorridente.

– Leggi anche: La foto diventata simbolo dell’attentato a Trump