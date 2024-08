Uno striscione ha ricordato a Liz Truss che il suo governo durò meno di un cespo di lattuga

Martedì una presentazione del nuovo libro di Liz Truss, prima ministra conservatrice del Regno Unito per un brevissimo periodo tra il 6 settembre e il 25 ottobre del 2022, è stata interrotta da uno striscione calato dall’alto sul palco dietro di lei. Mostrava l’immagine di un cespo di lattuga con disegnati sopra degli occhi, e la scritta: «Ho fatto crollare l’economia» («I crashed the economy»). Un video dell’accaduto diffuso sui social mostra che a un certo punto un uomo è salito sul palco e ha indicato lo striscione, domandando da dove fosse arrivato. A quel punto Truss se n’è accorta e, visibilmente irritata, ha detto «non è divertente», si è tolta il microfono e se ne è andata.

È stato uno scherzo organizzato dal gruppo di attivisti inglese Led by donkeys, che dal 2018 organizza azioni creative e spettacolari come forma di protesta contro il Partito Conservatore britannico.

Il riferimento è all’ormai nota iniziativa ironica avviata nel 2022 dal Daily Star, un tabloid britannico di orientamento progressista, che decise di prendere in giro la scarsissima stabilità del governo Truss scommettendo sul fatto che una lattuga comprata al supermercato su cui avevano appiccicato dei piccoli occhi adesivi sarebbe durata più di lei, ossia non sarebbe andata a male finché Truss fosse rimasta in carica. Andò effettivamente così: la lattuga vinse la sfida e Truss disse varie volte, nei mesi seguenti, di non trovare per nulla divertente quella storia. A distanza di due anni, gli attivisti di Led by donkeys hanno deciso di ricordarle la sconfitta.

Led by monkeys aveva già organizzato azioni simili in passato: a giugno aveva interrotto un discorso del leader britannico di destra Nigel Farage con uno striscione su cui si vedeva il presidente russo Vladimir Putin accompagnato dalla scritta «I ❤️ Nigel». In quel caso, varie persone nel pubblico hanno urlato di tirarlo giù o addirittura di dargli fuoco. Nel video di Truss, invece, si sentono principalmente persone ridacchiare.