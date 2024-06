A un comizio di Nigel Farage gli hanno fatto uno scherzo su Putin

Sabato sera a Birmingham nel Regno Unito, durante un comizio di Nigel Farage, il leader del partito di estrema destra Reform UK, un gruppo di attivisti ha fatto scendere dal soffitto del palco un manifesto in cui si vede la faccia del presidente russo Vladimir Putin e la scritta: «I ❤️ Nigel», io amo Nigel. Negli scorsi giorni Farage aveva detto che la Russia ha invaso l’Ucraina perché era stata «provocata» dalla NATO e dall’Occidente, un’idea sostenuta anche dal regime russo e molto comune tra i suoi sostenitori.

Il manifesto era stato preparato da Led By Donkeys, un gruppo di attivisti famoso per le sue azioni dimostrative satiriche e molto plateali. Tra le altre cose, Led By Donkeys ha cambiato il nome dello yacht di una ricca deputata Conservatrice, disegnato una gigantesca bandiera ucraina davanti all’ambasciata russa a Londra e pubblicato decine di video satirici nei confronti dei più importanti esponenti del Partito Conservatore e di altri partiti di destra.