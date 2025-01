Le foto che mostrano Matteo Messina Denaro nel 2006, durante la latitanza

Il 12 gennaio sono state diffuse delle fotografie inedite di Matteo Messina Denaro, uno dei più noti e importanti mafiosi italiani, morto lo scorso settembre. Le foto sono state scattate il 20 maggio del 2006 e mostrano Messina Denaro in posa davanti all’Arena di Verona.

Sono state diffuse in anteprima da Repubblica e fanno parte dei documenti trovati dai carabinieri del ROS (raggruppamento operativo speciale) dopo l’arresto di Messina Denaro, avvenuto a gennaio del 2023 a Palermo dopo 30 anni di latitanza. Tra le altre cose sono stati trovati anche vari quaderni su cui Messina Denaro scrisse a mano appunti e ricordi tra il 2003 e il 2016. I “diari” erano destinati alla figlia di Messina Denaro, Lorenza, che lui riconobbe solo poco prima di morire: il loro contenuto è stato raccontato dal giornalista Lirio Abbate in un libro pubblicato da Rizzoli, che uscirà il prossimo 21 gennaio.

Le foto sono state molto commentate anche perché permettono di vedere che faccia avesse effettivamente Messina Denaro durante la sua latitanza, iniziata nel 1993. A lungo sono circolati principalmente suoi identikit, a posteriori non del tutto somiglianti alla realtà. Nei “diari” Messina Denaro stesso lo faceva notare: ha scritto, per esempio, che nel 2006 (quando sono state scattate le foto) circolava un suo identikit in cui «sembrava avessi 85 anni e 5 mesi» (Messina Denaro all’epoca aveva 44 anni). «In verità in quel periodo ero come in queste foto».