Le contestazioni contro Trump durante le finali di NBA al Madison Square Garden

Lunedì sera il presidente statunitense Donald Trump era fra il pubblico che ha assistito al Madison Square Garden di New York a gara-3 delle finali di NBA, il campionato nordamericano di basket e il più importante al mondo, fra i San Antonio Spurs e i New York Knicks, di cui Trump è un tifoso di vecchia data. Quando è apparso sul megaschermo al centro del campo, il presidente è stato platealmente contestato dal pubblico.

Donald Trump era ospite del proprietario dei Knicks, James Dolan, suo amico e finanziatore. Nonostante Trump sia nato a New York e abbia iniziato lì la sua carriera, l’elettorato della città è ampiamente Democratico e contrario alle sue politiche, ed era prevedibile che venisse contestato: nello stesso stadio gli era già capitato nel 2019.

Le finali di NBA si giocano al meglio di sette partite. I Knicks avevano vinto le prime due contro i San Antonio Spurs ma hanno perso quella di lunedì per 111-115.

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