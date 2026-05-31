Le finali di NBA saranno tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs

Nella notte italiana tra sabato e domenica i San Antonio Spurs si sono qualificati per le finali di NBA, il campionato di basket nordamericano e il più importante al mondo. Nelle finali della Western Conference (come si chiamano le semifinali di NBA) sono riusciti a eliminare gli Oklahoma City Thunder, che erano i campioni in carica, per 4 a 3. In NBA ogni serie si vince al meglio delle sette partite, lo stesso per la serie finale.

I San Antonio Spurs, che non si qualificavano alle finali da 12 anni, giocheranno contro i New York Knicks, che avevano eliminato i Cleveland Cavaliers nelle finali della Eastern Conference. Anche per i Knicks la qualificazione è stato un risultato storico e le finali sono cariche di aspettative: non ci arrivavano dal 1999, quando persero proprio contro gli Spurs. La prima partita delle finali di NBA si giocherà nella notte italiana tra il 3 e il 4 giugno.

Durante la partita contro gli Oklahoma City Thunder, gli Spurs hanno rimontato dall’iniziale vantaggio di 3 partite a 2 degli avversari, che avevano più esperienza di loro nei playoff.

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