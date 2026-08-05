Zendaya e Tom Holland sono ovunque

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I due film attualmente più visti nei cinema di tutto il mondo hanno due cose in comune: Zendaya e Tom Holland, gli attori più popolari e richiesti della nuova generazione, che con Odissea e Spider-Man: Brand New Day hanno aggiunto altri due film da oltre un miliardo di dollari di incassi alle loro carriere. Nel caso del film di Spider-Man, il merito è in buona parte loro, che nonostante la giovane età – hanno entrambi trent’anni – sono già una delle coppie di attori di maggior successo nella storia di Hollywood.

La loro relazione, che va avanti almeno dal 2021, è tra le più raccontate dello show business contemporaneo, e piace ai fan anche perché è caratterizzata da una complicità riservata ma affettuosa, che fornisce puntualmente materiale di discussione specialmente ai frequenti red carpet a cui partecipano.

Nell’Odissea di Chirstopher Nolan Holland è Telemaco e Zendaya interpreta la dea Atena. Spider-Man: Brand New Day invece è il quarto film con Holland nel ruolo dell’Uomo Ragno e Zendaya in quello di MJ Watson. Il primo film supererà a breve il miliardo di dollari di incassi, il secondo lo ha già fatto, e ha anche stabilito il nuovo record statunitense nel suo primo weekend in sala, con 360 milioni di dollari.

Ma prima di questi due kolossal Zendaya era stata anche una dei protagonisti del piccolo The Drama con Robert Pattinson, uscito questa primavera, e aveva recitato nella stagione finale della serie tv di successo di HBO Euphoria. A dicembre sarà di nuovo al cinema nell’ultimo capitolo della trilogia di Dune, che sarà quindi il suo terzo blockbuster dell’anno. I fan della saga Marvel degli Avengers invece non sanno ancora se a dicembre vedranno Holland in Avengers: Doomsday, visto che l’attore è stato evasivo alla domanda sull’argomento durante un’intervista.

– Leggi anche: La Marvel è aggrappata a Spider-Man

Tutti questi film vogliono dire altrettanti tour promozionali. Zendaya è sempre tra le attrici dei cast più fotografate per via del meticoloso method dressing – cioè la scelta di abiti e accessori ispirati ai personaggi che interpreta o all’estetica dei film che promuove – a cui il suo stylist Law Roach ricorre per trasformare ogni apparizione pubblica dell’attrice in una specie di continuazione del film.

Quando poi agli eventi promozionali partecipa anche Tom Holland, l’attenzione dei fotografi, dei giornalisti e soprattutto dei fan presenti è sempre concentrata sulla coppia e sui loro scambi, che sono particolarmente fotogenici perché poco teatrali, e quindi percepiti come particolarmente spontanei e autentici.

Online circolano decine di video in cui Holland controlla che il vestito di Zendaya sia messo bene, che le fa spazio tra i fotografi, che le cinge la vita, o che più semplicemente la tiene per mano. Uno degli episodi più recenti a diventare virale online è avvenuto durante la prima di Brand New Day a Roma, quando Holland ha richiamato l’attenzione di Zendaya chiamandola “Maree”, il suo secondo nome, per chiederle come si chiamasse la loro gelateria preferita della città.

Come tutte le coppie famose del cinema – i Brangelina più di tutti, la coppia più famosa di attori di Hollywood negli anni Duemila formata da Brad Pitt e Angelina Jolie – Zendaya e Tom Holland si sono anche guadagnati un nomignolo, Tomdaya. Su TikTok esistono tantissimi montaggi che raccolgono scene dei due insieme sui red carpet e durante le interviste, contribuendo ad alimentare il loro enorme seguito tra i fan.

Uno dei video più famosi della coppia è la loro esibizione al programma TV Lip Sync Battle del 2017, durante la quale Tom Holland sfidò Zendaya in una gara di playback e interpretò “Umbrella” di Rihanna

Esistono invece pochissimi video – probabilmente solo uno, durante un evento recente per la promozione di Brand New Day – in cui i due si baciano, tra le ragioni per cui passano per coppia poco esibizionista e discreta.

Holland si era fatto conoscere prima nel musical di Billy Elliot e poi recitando 18enne in The Impossible, mentre Zendaya ottenne la sua fama da adolescente con la serie di Disney Channel A tutto ritmo. Ma il film che rese entrambi famosi fu quello che li fece conoscere, Spider-Man: Homecoming del 2016, il primo film dedicato interamente all’Uomo Ragno di Holland. Diventarono subito amici: durante quell’estate Holland condivise sul suo profilo Instagram diverse fotografie in cui c’era anche Zendaya, e agli eventi promozionali del film scherzavano e posavano insieme con visibile intesa.

A partire da quel momento cominciarono a circolare voci sulla possibile relazione tra i due, in diverse occasioni smentite dalle frequentazioni di entrambi, in particolare quella mai confermata di Zendaya con il collega Jacob Elordi. Poi nel 2021 furono paparazzati in macchina insieme a Los Angeles: quelle foto furono un’involontaria ma attesissima conferma pubblica del fatto che stavano insieme, e contribuirono a rendere istantaneamente Zendaya e Holland una delle coppie più seguite di Hollywood.

Nelle interviste i due attori, oltre a complimentarsi sempre con trasporto a vicenda per il lavoro e il talento dell’altro (un altro aspetto che viene molto apprezzato del loro rapporto), hanno sempre parlato dell’importanza della riservatezza della loro relazione e della difficoltà di evitare le domande dirette dei giornalisti. Fino a poco tempo fa raramente si menzionavano l’un l’altra, e anche quando parlavano della loro relazione tendevano a non usare i rispettivi nomi, preferendo espressioni come “la mia fidanzata” e “il mio fidanzato”.

All’inizio del 2026 hanno cominciato a circolare voci sul fatto che si fossero sposati. I due hanno cominciato a parlare più liberamente della loro relazione, e Tom Holland durante gli eventi promozionali dell’Odissea ha più volte confermato la notizia del matrimonio, chiamando Zendaya «mia moglie». Tuttavia non si sa nulla della cerimonia, nemmeno quando sia stata celebrata.