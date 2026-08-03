Ariana Grande si ritirerà dagli eventi pubblici

La cantante e attrice statunitense Ariana Grande ha annunciato che si ritirerà dagli eventi pubblici una volta che a settembre sarà terminato il suo tour Eternal Sunshine Tour. In un comunicato stampa ha spiegato di aver deciso di fermarsi a causa del «continuo e incessante giudizio da parte dell’opinione pubblica» su di lei. Negli ultimi anni, infatti, il suo aspetto fisico e il suo stato di salute sono stati oggetto di speculazioni e di critiche, specialmente sui social. Le attenzioni si sono spesso concentrate sul suo dimagrimento e sul suo peso.

L’annuncio di Ariana Grande, che ha 33 anni, è arrivato pochi giorni dopo l’uscita del video musicale di “Petal”, il singolo che dà il titolo al suo ottavo album in studio appena pubblicato, che ha alimentato nuove speculazioni sulla sua perdita di peso e sul suo stato di salute. Il tour Eternal Sunshine Tour era cominciato a giugno negli Stati Uniti e terminerà il primo settembre a Londra.

Ariana Grande si è ritirata anche dalla nuova produzione di Sunday in the Park With George, un musical previsto per il 2027 a Londra cui lei avrebbe dovuto partecipare. La società che produce il musical ha detto che comprende e supporta la decisione dell’artista. Ha aggiunto che il musical si terrà comunque e che la parte di Ariana Grande verrà data a un’altra attrice.