Le foto dei funerali di Franco Baresi

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Martedì mattina c’è stato il funerale dell’ex calciatore Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale italiana, morto venerdì all’età di 66 anni. Era considerato uno dei più forti difensori della storia del calcio. Il funerale si è svolto alla basilica di Sant’Ambrogio, nel centro di Milano. È cominciato alle 11, ma già qualche ora prima molte persone si erano radunate fuori dalla chiesa: molte avevano le magliette e le bandiere del Milan.

Tra le persone che hanno partecipato al funerale c’erano ex giocatori del Milan e altri personaggi del mondo del calcio. Tra gli altri erano presenti Paolo Maldini, Marco Van Basten e Daniele Massaro, che giocarono insieme a Baresi nel Milan tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta: furono anni molto vincenti per la squadra, che fu per questo soprannominata “grande Milan”. Non c’era invece Arrigo Sacchi, che fu l’allenatore in quel periodo. In rappresentanza della società c’erano l’attuale proprietario Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni e i giocatori Christian Pulisic e Santiago Giménez (i due sono infortunati e non sono impegnati come il resto della squadra in alcune partite in Australia).

Era presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha proclamato una giornata di lutto cittadino: in tutti gli uffici comunali le bandiere sono state quindi esposte a mezz’asta. C’erano inoltre il noto ex calciatore Roberto Baggio, il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana Claudio Ranieri, e il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Erano presenti anche Giuseppe Marotta, il presidente dell’Inter, l’altra squadra di Milano, e Beppe Bergomi, che ha letto la prima lettura durante la messa. Quest’ultimo è stato un importante giocatore dell’Inter negli anni in cui Baresi giocava nel Milan: i due erano grandi rivali – erano entrambi capitani delle rispettive squadre – ma si stimavano parecchio: a febbraio avevano portato insieme la torcia olimpica durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in quella che è stata l’ultima uscita pubblica di Baresi.