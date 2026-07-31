Che posto è Ceuta, con mappe e foto

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Ceuta è un territorio spagnolo, e quindi europeo, sulla sponda africana dello stretto di Gibilterra. È circondata dal Marocco, da cui la divide una frontiera tutta recintata per evitare gli ingressi dei migranti provenienti dal territorio marocchino (proprio quello che è successo in dimensioni superiori al solito giovedì 30 luglio). Qui come a Melilla, l’altra exclave spagnola in Marocco, 400 chilometri più a est, recinzioni e presidi delle forze dell’ordine spagnole e marocchine non bastano a fermare gli ingressi.

Ceuta ha una superficie di 18,5 chilometri quadrati e ci vivono poco più di 80 mila abitanti. Formalmente è una Città Autonoma, una denominazione che la colloca a metà fra un comune e una nostra regione, e ha un regime fiscale particolare, per cui alcuni prodotti costano meno che in Spagna. Ma la sua economia si basa soprattutto sull’impiego pubblico, finanziato in maniera massiccia dallo stato.

Il centro cittadino vero e proprio è cresciuto intorno al porto, a metà del promontorio, ma ci sono quartieri periferici fino al confine, su un terreno raramente pianeggiante. Il confine dista una quarantina di minuti a piedi dal centro cittadino, e il varco di frontiera operativo è uno, verso sud, quello di El Tarajal, mentre l’altro passaggio, quello di Benzù a nord, è chiuso da anni.

Per il resto il confine è delimitato dalla valla, un’alta barriera costruita negli anni per evitare proprio i passaggi di migranti. La valla è alta fino a sei metri e prevede due diverse recinzioni: in mezzo ci passa una strada, a uso esclusivo di polizia, Guardia Civil (un corpo militare con funzioni di polizia, come i nostri Carabinieri, che controlla anche i confini) ed esercito spagnolo.

La valla arriva fino al mare nei due punti in cui il confine diventa costiero. Ci sono lunghi moli recintati costruiti per evitare che i migranti passino via mare dal Marocco alla Spagna: le recinzioni sono doppie (sul lato marocchino e poi su quello spagnolo) e le zone sono presidiate a terra da poliziotti e militari, e in mare da motovedette e droni nelle fasi in cui i flussi migratori diventano intensi, come questa.

Succede però di frequente che chi cerca di entrare in Spagna lo faccia tentando traversate a nuoto, di notte: sono tentativi pericolosi, che possono durare ore. Nelle ultime settimane ci sono state quattro persone morte e una ventina di dispersi.

Quando poi la pressione è più alta, cioè quando si concentrano vicino al confine molte persone, ci sono tentativi collettivi di scavalcare la valla, o di aggirarla via mare camminando nell’acqua, sopra o lungo gli scogli.

La polizia spagnola ha praticato a lungo i respingimenti, che in Spagna chiamano “devoluciones en caliente”, una pratica illegale secondo il diritto internazionale che consiste nel riportare i migranti intercettati oltre confine senza prenderne le generalità e senza consentire loro di fare richiesta di asilo o altri tipi di protezione. La Corte Suprema spagnola ha recentemente ribadito l’illegalità di questi respingimenti per i migranti che le forze di sicurezza spagnole recuperano in mare durante i tentativi di attraversamento a nuoto.

I migranti che riescono a entrare a Ceuta e non vengono respinti attendono l’esito della propria richiesta di asilo in una struttura lontana dal centro cittadino chiamata CETI (Centro di permanenza temporanea per immigrati): sono liberi di muoversi all’interno del territorio di Ceuta, è previsto solo un rientro serale. In momenti normali, l’ampia distanza a piedi fa sì che ci siano relativamente pochi contatti fra i migranti e gli abitanti del centro di Ceuta.

Quando i numeri aumentano e il CETI non ha posti sufficienti per ospitarli, i migranti vengono poi portati in centri simili nella Spagna continentale. Il passaggio non è sempre immediato e crea fasi di sovraffollamento come quello attuale, in cui c’è una specie di tendopoli improvvisata all’esterno del CETI: ospita centinaia di persone.

Ceuta non ha un proprio aeroporto, ma solo un eliporto. Per raggiungerla bisogna prendere un traghetto da Algeciras, vicino a Gibilterra, con una traversata di circa un’ora. L’aeroporto spagnolo più vicino è quello di Malaga, quello più vicino in assoluto è Tetuán, in Marocco, che dista circa un’ora ma che comporta attraversare il confine.

La rilevanza di Ceuta per la Spagna è quasi puramente strategica – per il controllo dello stretto di Gibilterra – e simbolica: Ceuta è spagnola dal 1668, quando il Portogallo, che l’aveva conquistata un paio di secoli prima, la cedette alla Spagna. Fu poi coinvolta in una guerra ispano-marocchina nel Diciannovesimo secolo e divenne parte del Protettorato Spagnolo sul Marocco nella prima metà del Novecento. È di fatto un’eredità del passato coloniale spagnolo.

Da oltre vent’anni la Città Autonoma è governata dal Partito Popolare, di centrodestra, e dallo stesso presidente/sindaco, Juan Jesús Vivas, in carica dal 2001 e rieletto nel 2023 per un quinto mandato.

Sui giornali spagnoli si parla di Ceuta quasi unicamente per la questione migratoria. Il turismo è molto limitato e la sua rilevanza economica è praticamente inesistente, tanto che per decenni non c’è stata nemmeno una vera dogana commerciale, ma le merci passavano fra Spagna e Marocco in modo “informale”.

Per alcuni anni l’altro motivo per cui si parlava di Ceuta è stato il quartiere Príncipe Alfonso, non lontano dal confine meridionale, quasi totalmente abitato dalla comunità di religione musulmana e cresciuto nei decenni in modo spontaneo e abusivo, in cima a una collina. Il Príncipe è stato spesso definito dalla stampa spagnola e internazionale il «quartiere più pericoloso di Spagna», ed è passato negli ultimi vent’anni da guerre fra narcotrafficanti a una fase di radicalizzazione islamica e legami col jihadismo, oggi per lo più superate.

Oggi continua ad avere i problemi di molte periferie delle città europee: criminalità giovanile, disoccupazione, abbandono scolastico, scarsa presenza dello stato, assenza di prospettive, degrado che prende la forma soprattutto di discariche abusive e servizi di base carenti.

È abitato perlopiù da immigrati di terza-quarta generazione, ma vivono lì anche una parte dei migranti arrivati più recentemente che decidono di rimanere a Ceuta. Sono molto pochi, perché la maggior parte usa Ceuta come passaggio verso la Spagna continentale o l’Europa. L’immigrazione a Ceuta è principalmente quella dei funzionari spagnoli attirati da stipendi superiori alla media per trasferirsi nell’exclave: ma anche questa è molto limitata.

– Leggi anche: Il Príncipe, l’ultima periferia d’Europa