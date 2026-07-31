Gli incendi più gravi in Francia e Spagna sono sotto controllo

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Gli incendi principali e più gravi in Spagna e Francia sono ora sotto controllo. La situazione è migliorata, dopo che nell’ultima settimana circa 300mila persone erano state costrette a lasciare le loro case per ragioni di sicurezza. Non significa che non restino comunque attivi incendi estesi, anche perché l’ondata di calore di questi giorni potrebbe peggiorare nuovamente le cose.

Giovedì il governo spagnolo ha dichiarato conclusa l’emergenza nazionale iniziata ormai una settimana fa per gli incendi nelle regioni di Ávila e Madrid. Da giovedì entrambi hanno smesso di espandersi e sono in larga parte controllati. Il governo però ha avvertito che ci sono una decina di altri incendi preoccupanti: il principale è nella zona di Zamora, in Castiglia e León, verso il confine col Portogallo.

In Francia da giovedì sono sotto controllo i gravi incendi nel dipartimento della Gironda, nel sudovest del paese, anche grazie a un po’ di pioggia. Hanno potuto tornare a casa più di metà delle 220mila persone che erano state evacuate. Le autorità francesi hanno detto che il peggio sembra essere passato, ma non sono ancora stati spenti gli incendi principali attorno a Cap Ferret, Lanton e Lacanau. Giovedì comunque in nove dipartimenti c’è allerta arancione, il secondo livello di gravità.

In questo momento una delle situazioni più critiche in Europa è in Grecia, dove negli scorsi giorni sono morti tre pompieri nelle operazioni per spegnere gli incendi.

La situazione più grave è sull’isola di Creta, dove gli incendi boschivi cominciati nella zona centro-occidentale di Retimo e spinti dal vento hanno costretto all’evacuazione di 8mila persone, inclusi turisti. Ci sono però anche altri incendi attivi nella Grecia continentale.