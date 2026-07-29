Due pompieri sono morti negli incendi in corso sull’isola greca di Creta

Due pompieri sono morti mentre partecipavano alle operazioni per spegnere gli incendi boschivi in corso sull’isola greca di Creta. Gli incendi sono cominciati nella zona centro-occidentale di Retimo, che è una destinazione turistica, e il vento li sta spingendo verso est. I pompieri sono morti perché sono rimasti intrappolati a bordo del loro mezzo mentre si spostavano da una zona all’altra delle operazioni, a cui partecipano più di 150 pompieri. Il sindaco di Krya Vrysi, uno dei centri abitati più esposti, ha detto che l’incendio è fuori controllo. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di sei centri abitati, incluso Krya Vrysi.