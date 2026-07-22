Ci sono incendi in tutta la Sicilia

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In Sicilia sono in corso da giorni decine di incendi in diverse province. Solo martedì sono stati fatti oltre un centinaio di interventi in tutta la regione. Sono andate distrutte coltivazioni, sono state danneggiate aziende ed evacuate decine di persone dalle loro case. Palermo è rimasta per ore senza elettricità e un tratto dell’autostrada che la collega a Catania è rimasto chiuso per ore. Due vigili del fuoco impegnati nelle operazioni si sono sentiti male e sono stati portati in ospedale.

Gli incendi hanno interessato soprattutto le zone rurali, ma in molti casi le fiamme sono arrivate molto vicino alle abitazioni. In alcuni casi gli incendi hanno creato lunghe scie di fuoco molto vicine alle strade, e sono andati avanti tutta la notte (come si può vedere in questo video).

Alcuni incendi sono in corso da giorni, come nella zona di Enna, nell’entroterra; altri si sono sviluppati tra il 20 e il 21 luglio. Vigili del fuoco, Protezione civile e Corpo forestale sono intervenuti con Canadair ed elicotteri, e autobotti a terra. Alcuni incendi sono stati spenti e altri sono sotto controllo. La situazione più critica è nella zona di Palermo, dove le operazioni per cercare di spegnere alcuni incendi sono ancora pienamente in corso.

Uno degli incendi più gravi è stato a Castronovo di Sicilia, sempre nella zona di Palermo, dove le fiamme hanno raggiunto la vegetazione intorno alle case e decine di persone hanno dovuto abbandonarle. Il sindaco Vitale Gattuso ha detto che quasi un chilometro quadrato di vegetazione è stato bruciato.

Nelle ultime ore il grosso degli interventi è stato fatto nella zona di Catania, soprattutto nei comuni di Mascalucia, Belpasso, Zafferana Etnea, Adrano, Caltagirone e Mascali. Nella zona industriale di Catania, in contrada Passo Cavaliere, un incendio ha distrutto un capannone utilizzato per la logistica: per spegnerlo sono state impiegate quattro squadre di vigili del fuoco, personale del corpo forestale e diverse autobotti. I due vigili del fuoco portati in ospedale si sono sentiti male durante questa operazione.

Il tratto dell’autostrada che collega Catania e Palermo è rimasto chiuso diverse ore attorno allo svincolo di Irosa: in questo caso a causa di un incendio che ha coinvolto la vegetazione intorno alla strada, con grosse limitazioni della visibilità. Gli incendi hanno coinvolto anche varie strade minori, come la provinciale 38 nella zona di Belmonte Mezzagno e la statale 123 nella zona di Canicattì.

Sono andati a fuoco anche un parco eolico nella zona di Caccamo e una casa a Campofelice di Fitalia, sempre nella zona di Palermo, e ci sono stati numerosi incendi anche ad Agrigento e in diversi comuni limitrofi. Gli incendi sono alimentati dalle temperature molto alte: la Protezione civile della regione ha diffuso un’allerta rossa per gli incendi che durerà per tutta la giornata di oggi e che riguarda tutte le province.