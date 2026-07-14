In Iran le parti più estremiste del regime stanno sabotando ogni accordo

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In Iran i negoziatori e gli esponenti più moderati del regime sono in grossa difficoltà davanti alle richieste massimaliste delle parti più indottrinate, che si oppongono a qualsiasi compromesso con gli Stati Uniti. I principali rappresentanti di questa seconda fazione sono i Guardiani della Rivoluzione, il corpo militare più potente dell’Iran e quello che davvero comanda.

La distanza è evidente nei negoziati per la gestione dello stretto di Hormuz, da cui fino a febbraio passava un quinto di tutte le esportazioni di petrolio e gas naturale liquefatto e che dall’inizio della guerra è controllato dall’Iran. I Guardiani vogliono mantenere questo controllo, che è anche la loro principale leva negoziale, e non intendono cedere agli Stati Uniti che chiedono la riapertura dello stretto.

Negli ultimi giorni i Guardiani hanno attaccato più volte navi che cercavano di passare dallo stretto senza avere la loro autorizzazione. Gli Stati Uniti hanno risposto colpendo il territorio iraniano: gli attacchi sono diventati intensi e frequenti e stanno mettendo a dura prova la tenuta del cessate il fuoco, in vigore dallo scorso aprile.

Le parti più estremiste del regime iraniano stanno usando la propaganda per fomentare il più possibile i sentimenti nazionalisti tra la popolazione. L’obiettivo è indebolire ulteriormente l’opposizione al regime, ancora diffusa, a favore di un’opposizione comune verso i nemici esterni. Per farlo i Guardiani e altri corpi di sicurezza oltranzisti stanno tollerando comportamenti che prima della guerra erano severamente puniti: per esempio alle manifestazioni è molto più comune vedere donne senza velo, che però sventolano bandiere iraniane.

Sui social o alle manifestazioni pubbliche è anche diffuso l’uso di una retorica molto aggressiva verso i nemici, che di certo non favorisce i negoziati. La scorsa settimana ai partecipatissimi funerali dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei (l’autorità politica e religiosa più importante del paese, ucciso in un bombardamento israeliano nel primo giorno di guerra) erano presenti striscioni che invitavano a uccidere il presidente statunitense Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, un moderato coinvolto nei negoziati ma che nel paese ha ben poco potere, è stato accolto con cori come «Morte ai traditori». È stato molto criticato anche il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, un altro dei principali negoziatori: alcune persone in strada l’hanno insultato e gli hanno lanciato addosso delle pietre.

È un segno che le divisioni tra la parte politica e quella militare del regime iraniano, già emerse chiaramente durante la guerra, sono diventate ancora più acute e inconciliabili con il procedere dei tentativi di negoziato.

Domenica il giornale Hamshahri, legato all’amministrazione ultraconservatrice della capitale Teheran, ha pubblicato una pagina con le foto di politici di vari paesi stranieri e la scritta: «La vendetta è certa». Tra i politici ci sono Trump e Netanyahu, ma anche il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

Questa posizione aggressiva è condivisa anche dall’attuale Guida Suprema Mojtaba Khamenei, figlio di Ali e altrettanto intransigente. Un messaggio trasmesso dalla tv statale IRIB attribuito a lui dice: «Abbiamo una lista di criminali che hanno ucciso i nostri leader e i nostri cittadini nelle ultime due guerre. La morte di questi criminali e assassini non avverrà per cause naturali».

Mojtaba Khamenei è il leader del paese, ma la sua autorità è molto debole e dall’inizio della guerra non si è mai fatto vedere né sentire in pubblico. Secondo varie ricostruzioni dei media è stato ferito nello stesso attacco che ha ucciso il padre, ed è in condizioni di salute precarie.