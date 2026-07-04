È finito lo sconto sulle accise dei carburanti deciso dal governo

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Da sabato non è più in vigore lo sconto sulle accise dei carburanti deciso dal governo a marzo, e via via prorogato per tentare di contenere l’aumento dei prezzi innescato dalla guerra in Medio Oriente. Le accise sono imposte di importo fisso su ogni litro di carburante, e senza lo sconto significa che da sabato i prezzi della benzina e del gasolio aumenteranno di pari ammontare: lo sconto era di 5 centesimi al litro sia per la benzina che per il gasolio, e contando l’Iva era pari a 6,1 centesimi al litro.

Il governo ha deciso di non prorogare lo sconto perché nelle ultime settimane il prezzo dei carburanti era sceso in scia a quanto facevano le quotazioni del petrolio, da cui si ottengono benzina e gasolio. È una conseguenza dell’accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra in corso in Medio Oriente, che prevede tra le altre cose la riapertura dello stretto di Hormuz e quindi la ripartenza dei commerci di petrolio e gas naturale.

Negli ultimi giorni in cui era presente lo sconto il prezzo medio della benzina era di circa 1,80 euro, mentre quello del gasolio era a 1,88: sono lontani dai picchi registrati in primavera, quando il prezzo della benzina si era avvicinato ai due euro al litro e quello del gasolio ai 2,2 euro al litro, nonostante lo sconto.

Benché fosse una misura in favore dei consumatori, in realtà era controproducente. In un momento di scarsità di carburante come gli ultimi mesi, infatti, sarebbe stato meglio cercare di diminuire la domanda, e quindi fare in modo che le persone ne utilizzassero meno. La riduzione delle accise faceva proprio il contrario: mantenendo artificialmente bassi i prezzi, incentivava a comprare il carburante, contribuendo quindi a consumarlo e aggravando la penuria.

La riduzione delle accise era stata stabilita per la prima volta a marzo e prorogata più volte finora, applicando di volta in volta sconti di importi diversi a seconda delle risorse economiche disponibili e dell’andamento dei prezzi dei carburanti: in totale il governo è intervenuto sette volte e la misura è costata circa due miliardi di euro. Inizialmente lo sconto complessivo era di 25 centesimi al litro per benzina e gasolio, e con il calo dei prezzi era arrivato a 6,1.

Ora le accise su benzina e gasolio tornano a 0,6729 euro per ogni litro di carburante, e considerando l’IVA il peso delle tasse sui carburanti arriva a circa a un euro al litro. L’Italia è il paese dell’Unione Europea che applica le accise più alte sul diesel e il secondo per quelle sulla benzina (dopo i Paesi Bassi). Per questo si parla da sempre del fatto che dovrebbero essere ridotte. Ma farlo è difficile, e anzi negli anni sono state aumentate: sia perché garantiscono allo Stato un gettito molto elevato e a cui non conviene rinunciare, sia perché hanno il ruolo di scoraggiare il consumo eccessivo di combustibili fossili, tra i principali responsabili delle emissioni inquinanti e quindi del riscaldamento globale.

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