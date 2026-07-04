Taylor Swift e Travis Kelce si sono infine sposati

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Dopo mesi di indiscrezioni su dove e come sarebbe avvenuto il loro matrimonio, venerdì sera Taylor Swift, la cantante più famosa al mondo, e il giocatore di football Travis Kelce si sono sposati a New York, al Madison Square Garden, uno dei più noti impianti sportivi della città. Si sono sposati alle 19:30 di venerdì (in Italia era l’1:30 di notte), e ha officiato il matrimonio Adam Sandler, attore e comico statunitense.

Swift e Kelce sono una delle coppie più ricche, seguite e influenti al mondo e intorno a questo evento c’era moltissimo interesse di fan e media, alimentato dal fatto che fino al giorno stesso del matrimonio non c’era neanche la conferma che ci sarebbe stato.

Ma venerdì quello che avveniva vicino al Madison Square Garden ha di fatto confermato che stava per succedere: le strade intorno sono state chiuse, sono state attuate ingenti misure di sicurezza, i fan hanno cominciato a radunarsi, e poi nel pomeriggio è cominciata una sfilata di macchine con vetri oscurati e l’arrivo di ospiti molto famosi in abito da sera. E infine sui maxi schermi fuori dall’impianto è comparsa la scritta “JUST&T MARRIED!”, quella che in italiano tradurremmo “oggi sposi” ma con il dettaglio di T&T, cioè le iniziali di Swift e Kelce.

Secondo i giornali statunitensi erano invitate all’incirca mille persone, tra cui celebrità del mondo della musica, dello sport e del cinema. Il New York Times scrive che tra quelli che hanno partecipato c’erano la cantante Selena Gomez, gli attori Bradley Cooper, Hugh Grant, Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Ethan Hawke, Mariska Hargitay e Jason Sudeikis. C’erano anche le modelle Karlie Kloss e Gigi Hadid e musicisti come i Chainsmokers, Ed Sheeran, Sombr, le Chicks e Benson Boone. Erano invitati anche diversi giocatori della National Football League, la NFL, il campionato in cui gioca Kelce.

Il Madison Square Garden è un posto per certi versi insolito per un matrimonio come quello tra Swift e Kelce: molti si sarebbero aspettati una scelta più raffinata e simile a quella di altre celebrità, per esempio in posti esotici e tipicamente considerati romantici (come l’Italia, dove si è appena sposata la popstar Dua Lipa). È anche vero però che il Madison Square Garden è una scelta ideale per una persona tanto riservata quanto perseguitata dai fan come è Taylor Swift.

È chiuso e privo di finestre, quindi ha garantito riservatezza e ridotto la possibilità che circolassero foto o video. Era già attrezzato per eventuali esibizioni della cantante o di altri ospiti e dispone di un ingresso riservato che ha consentito alle auto di entrare discretamente, schivando fan, fotografi e curiosi: le macchine entravano sotto un tendone nero, dunque gli ospiti potevano scendere senza neanche farsi vedere.

In serata ha reso omaggio agli sposi anche l’Empire State Building, uno dei grattacieli più noti e riconoscibili della città, che è solito illuminarsi con colori speciali per festeggiare i grandi eventi: venerdì sera si è illuminato di blu, colore di un oggetto che secondo la tradizione statunitense dovrebbe indossare la sposa per buon auspicio.

Il matrimonio di Swift e Kelce è stato un evento molto importante per New York, che ha richiesto il coinvolgimento e l’organizzazione del comune. Peraltro a inizio giugno lo stesso sindaco Zohran Mamdani aveva fatto intendere che il matrimonio si sarebbe celebrato a New York, proprio in questo weekend di altri grandi eventi che richiedevano un certo sforzo da parte della città.

Sabato 4 luglio negli Stati Uniti si festeggia infatti il 250esimo anniversario dell’indipendenza, e per l’occasione sono state organizzate numerose celebrazioni. Il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio che si svolge ogni anno a Manhattan sarà più grande del solito, e una flotta di velieri provenienti da tutto il mondo sfilerà davanti al porto di New York. In questo periodo peraltro la pressione turistica sulla città è maggiore del solito, visto che ospita diverse partite dei Mondiali.

Il 5 luglio al MetLife Stadium, lo stadio più grande della città, si giocherà la partita degli ottavi di finale tra Brasile e Norvegia. È quindi probabile che migliaia di tifosi siano già in città da giorni.