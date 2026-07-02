Dopo il caldo arrivano temporali un po’ in tutta Italia

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L’ondata di calore in Italia sta per finire e da venerdì le temperature dovrebbero abbassarsi. Ma i problemi connessi al meteo invece non finiscono, perché sono attesi temporali in diverse parti d’Italia: per oggi c’è allerta rossa in Veneto, il massimo grado di rischio, arancione in Emilia-Romagna, e gialla in tutte le regioni del Centro e del Sud, comprese Sicilia e Sardegna.

Già nei giorni scorsi ci sono stati temporali intensi, che hanno fatto danni in alcune zone del Nord. In Lombardia per la pioggia intensa c’è stata una frana in Val Brembana, nella zona di Bergamo, che ha invaso una strada e lasciato isolati alcuni centri abitati.

Lunedì e mercoledì a Milano la pioggia e il vento hanno fatto cadere diversi alberi, rovesciato motorini e cartelli, e ribaltato dehors.

Mercoledì i temporali hanno fatto danni anche in altre zone del Nord, soprattutto in Veneto, dove ci sono stati allagamenti e blackout. I danni più seri sono stati nelle zone di Vicenza e Padova. In serata per un’ora sono stati sospesi i voli dell’aeroporto Marco Polo di Venezia. Anche in Piemonte e Liguria le piogge sono state molto intense.

Per giovedì invece sono previsti temporali e grandine nelle zone dell’Appennino centrale, pioggia intensa a Roma, e temporali anche in alcune zone della Puglia e in Sardegna.