L’Onu non fallirà, per ora

Le Nazioni Unite hanno approvato una modifica al proprio regolamento che dovrebbe temporaneamente tamponare la situazione disastrata del suo bilancio. L’ONU si finanzia tramite i pagamenti degli stati membri: negli ultimi anni Stati Uniti e Cina, i due principali contributori, hanno mancato o ritardato pagamenti per miliardi di dollari, portando l’organizzazione sull’orlo del «collasso finanziario», com’era scritto in un rapporto di maggio. Ora le cose dovrebbero migliorare.

La regola che è stata modificata prevedeva che alla fine dell’anno l’ONU ridistribuisse tra tutti gli stati membri i fondi che non aveva speso. Questo a prescindere dal fatto che i singoli stati avessero effettivamente rispettato gli oneri dovuti: cioè l’organizzazione ridistribuiva i fondi non spesi anche tra gli stati che non avevano pagato perché il rimborso ai singoli stati era commisurato ai soldi che in teoria avrebbero dovuto versare, e non a quelli effettivamente versati.

Per fare un esempio, gli Stati Uniti dovrebbero contribuire per il 22 per cento al bilancio dell’organizzazione: è la percentuale più grande tra tutti perché sono la più grande economia mondiale e la quota di fondi che ciascuno stato membro versa all’ONU è commisurata alla sua economia. Questo significa che a fine anno l’ONU finora aveva restituito agli Stati Uniti il 22 per cento del totale dei suoi fondi non spesi, a prescindere dai debiti che avevano con l’organizzazione. Lo stesso discorso vale per la Cina, che pesa il 20 per cento sulle entrate dell’ONU, e a scalare per tutti gli altri.

Questo meccanismo valeva per tutti i tipi di finanziamento che l’ONU riceve dagli stati: gli oneri ordinari, che finanziano gli alti costi di gestione amministrativa, gli oneri per le operazioni di peacekeeping, cioè le missioni nelle aree di conflitto, e gli oneri per finanziare i tribunali internazionali. Cina e Stati Uniti sono in debito su tutti e tre.

Secondo il rapporto di maggio gli Stati Uniti devono alle Nazioni Unite circa 4,3 miliardi di dollari in totale: di questi, circa 2 miliardi sono debiti sugli oneri ordinari, altri 2 miliardi circa per il peacekeeping e 44 milioni per i tribunali internazionali. La Cina ne deve 1,3 miliardi: 429 milioni di contributi ordinari, 870 per le operazioni di peacekeeping e 9 per i tribunali internazionali. Anche altri stati hanno debiti ma in misura nettamente minore.

In base alla modifica approvata martedì, per i prossimi quattro anni l’ONU non rimborserà gli stati che hanno debiti, risparmiando così centinaia di milioni di dollari l’anno.

La ragione dei mancati pagamenti di Cina e Stati Uniti è sostanzialmente politica. Il presidente statunitense Donald Trump è da sempre ostile alle organizzazioni internazionali, che secondo lui sono uno spreco di soldi e limitano l’indipendenza degli Stati Uniti. In particolare ce l’ha con le Nazioni Unite, e ha più volte detto che secondo lui andrebbero riformate (senza mai specificare come). A gennaio 2026 aveva ritirato gli Stati Uniti da decine di organizzazioni internazionali, tra cui anche diverse agenzie delle Nazioni Unite, e promosso una sorta di alternativa all’organizzazione (che ha altrettanti problemi di fondi).

La questione per la Cina è leggermente diversa ma comunque politica: il presidente Xi Jinping non ha mai preso posizioni apertamente ostili verso le Nazioni Unite e alla fine la Cina ha sempre saldato i suoi pagamenti, ma con un ritardo tale che rendeva impossibile per l’ONU spendere quei soldi. È un metodo che ha usato per fare pressione all’interno dell’organizzazione e promuovere le proprie priorità.

Finora la crisi finanziaria aveva portato l’organizzazione a licenziare migliaia di persone, ridurre le spese di gestione ordinaria anche delle proprie sedi più prestigiose, come New York o Ginevra, ridurre il proprio impegno all’estero e ritardare i pagamenti agli stati che inviano i propri soldati per le missioni umanitarie ONU.

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