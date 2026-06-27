Le foto del grande raduno di Vespe a Roma

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Sabato mattina a Roma quasi 25mila Vespe hanno attraversato il centro della città in corteo partendo dalle Terme di Caracalla passando per il Colosseo, i Fori Imperiali e la Bocca della Verità per poi tornare al punto di partenza. L’occasione era la celebrazione degli 80 anni della Vespa per cui è stato organizzato un grande raduno cominciato giovedì 25 giugno e che finirà domenica 28 giugno.

Quando la Vespa fu presentata, il Times di Londra la descrisse come «un prodotto completamente italiano, come non se ne vedevano dalla biga dell’antica Roma». La Piaggio depositò il brevetto per la sua “motoleggera utilitaria” il 23 aprile del 1946, ma non tutti erano convinti delle sue potenzialità: c’era chi la riteneva un trabiccolo e chi i mezzi a due ruote proprio non li capiva, a partire dal suo ideatore. 80 anni dopo la Vespa è ancora uno scooter popolarissimo: i modelli d’epoca continuano a essere oggetti di culto tra appassionati in tutto il mondo, mentre di quelli nuovi ne vengono immatricolati migliaia ogni anno, anche all’estero.

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