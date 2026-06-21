Iniziano i complicati negoziati tra Stati Uniti e Iran

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Tra sabato sera e domenica mattina i delegati di Stati Uniti e Iran sono arrivati in Svizzera per i negoziati che si svolgeranno domenica e nei prossimi giorni. Sono trattative che dovranno decidere delle questioni che sono state soltanto accennate nel memorandum d’intesa firmato venerdì, il cui testo era molto vago e rimandava ai successivi 60 giorni i negoziati per arrivare a un accordo finale.

Le questioni che sono state lasciate da parte non sono dettagli, e lo stesso presidente statunitense Donald Trump nei giorni scorsi aveva ammesso che i negoziati potrebbero impiegare più tempo. «60 giorni non è una scadenza rigida», aveva detto.

Per esempio, sul nucleare: nel pre-accordo è inclusa soltanto una promessa che l’Iran «non produrrà mai armi nucleari» ma non era stabilito se saranno previsti meccanismi di verifica e come saranno gestite le scorte di uranio arricchito iraniane, necessarie per fabbricare un’arma atomica. Per fare un paragone, lo storico accordo sul nucleare fatto da Obama col regime iraniano nel 2015 fu firmato dopo due anni di trattative.

Ci sono poi da definire, tra le altre cose, le tempistiche per la rimozione delle sanzioni internazionali all’Iran e per lo sblocco dei fondi all’estero, oltre a eventuali limitazioni al programma missilistico iraniano e ai finanziamenti dati dal regime alle milizie alleate in Medio Oriente, come Hezbollah o Hamas (questi due punti non erano menzionati nel pre-accordo).

Nel memorandum non è stabilito cosa dovrebbe accadere allo stretto di Hormuz dopo i primi 60 giorni: dice che deve essere riaperto «immediatamente» senza pedaggio, ma poi lascia aperta la possibilità che l’Iran contini a riscuotere soldi per garantire il passaggio (cosa che ha detto di voler fare). Sabato Trump ha scritto su Truth che non sarà previsto alcun pedaggio né prima né dopo i 60 giorni, «a meno che non siano gli Stati Uniti» a farlo.

Tutto questo mentre sabato il regime iraniano ha dichiarato di nuovo chiuso lo stretto in seguito ai bombardamenti israeliani sul Libano, che hanno violato il cessate il fuoco raggiunto con Hezbollah appena 24 ore prima (l’esercito israeliano ha detto di aver risposto al lancio di 50 «proiettili» di Hezbollah; nei bombardamenti israeliani sono state uccise almeno 20 persone, secondo il ministero della Salute libanese).

L’interruzione dei bombardamenti sul Libano e il ritiro dell’esercito israeliano sono una condizione per il regime iraniano sin dall’inizio. Il memorandum d’intesa lo prevede, anche se sul ritiro è più vago: dice che dovrà esserci un’interruzione delle operazioni militari «su tutti i fronti, compreso il Libano» e che le parti si dovranno impegnare a «garantire l’integrità territoriale e la sovranità del Libano».

Il governo israeliano, che non è stato coinvolto nelle trattative, ha finora sempre rifiutato di interrompere la campagna contro Hezbollah, nonostante le molte pressioni in tal senso da parte del suo alleato più importante, gli Stati Uniti. Sabato il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha detto che Israele intende restare in Libano «per anni» e che confida che gli Stati Uniti non insisteranno perché «capiscono le nostre linee rosse», inteso come le richieste irricevibili per Israele.

Nel frattempo la situazione nello stretto di Hormuz rimane molto incerta: sabato il presidente JD Vance aveva sostenuto che non fosse davvero richiuso e il Comando interforze in Medio Oriente ha detto che in tutta la giornata (quindi inclusa la mattina, prima della chiusura) sono passate circa 50 navi. Secondo un’indagine di BBC Verify invece diverse hanno invertito la propria rotta dopo l’annuncio della chiusura del regime iraniano.

La delegazione statunitense in Svizzera è guidata da JD Vance, che ha detto che rimarrà solo alcuni giorni. Insieme a lui ci sono l’inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner, il genero di Trump. Per l’Iran sono arrivati in Svizzera il presidente del parlamento Mohammad Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Il paese mediatore è sempre il Pakistan, che ha inviato il primo ministro Shehbaz Sharif e il capo delle forze armate Asim Munir.