A Gaza migliaia di corpi sono ancora sotto le macerie
Molti palestinesi aspettano da anni di poter recuperare e seppellire i familiari, ma le limitazioni imposte da Israele bloccano le ricerche
Martedì nella città di Gaza c’è stato un funerale collettivo per 112 persone uccise da un bombardamento israeliano nel novembre del 2023. Da allora i loro corpi erano rimasti sotto le macerie del grande edificio che li ospitava, nel quartiere Sabra. Sono stati recuperati negli scorsi mesi e sono di fatto un’eccezione: si stima che oltre 8.000 corpi siano ancora sepolti dai detriti in tutta la Striscia di Gaza.
Quasi dieci mesi dopo l’inizio del cessate il fuoco, la rimozione delle macerie e la ricerca dei dispersi rimangono quasi completamente bloccate, soprattutto per l’assenza di mezzi pesanti. Molti palestinesi attendono da anni di poter seppellire i loro familiari: spesso sanno dove sono, provano a cercare i corpi o i resti a mani nude, ma devono fermarsi di fronte all’impossibilità di spostare macerie voluminose, per cui non bastano nemmeno i normali mezzi escavatori.
Anche i corpi recuperati per il funerale collettivo sono solo una parte di quelli delle persone disperse nell’attacco sul quartiere Sabra del novembre 2023. Appartenevano tutti a due grandi famiglie di Gaza (a cui spesso si fa riferimento come clan, per le loro grandi dimensioni), Abu Shreia e al Hassaina: si stima che oltre 350 persone furono uccise in quell’attacco, e 153 restano disperse.
I lavori di recupero dei cadaveri sono svolti dalla Protezione civile palestinese, che però ha mezzi limitatissimi. Mahmoud Basal, un portavoce dell’ente, ha detto che gli unici mezzi pesanti a disposizione sono quelli che entrarono attraverso l’Egitto e la Mezzaluna Rossa palestinese (il corrispettivo locale della Croce Rossa) per la ricerca degli ostaggi israeliani, e che poi sono rimasti a Gaza. Per il resto Israele blocca ogni altro possibile ingresso di mezzi e strumentazioni, continuando a considerarli come dual use, cioè potenzialmente utilizzabili anche per scopi militari.
Lo sgombero delle macerie è quindi praticamente bloccato. Le Nazioni Unite stimano che sia stato rimosso circa l’1 per cento degli oltre 60 milioni di tonnellate di detriti presenti: per completare l’operazione potrebbero servire oltre sette anni. Oltre all’assenza di mezzi, un ulteriore problema è la presenza di bombe non esplose, che rende questo genere di lavoro particolarmente pericoloso e lento.
Secondo i dati delle autorità di Gaza, nei primi sei mesi dopo l’inizio del cessate il fuoco erano stati recuperati 759 corpi; nello stesso periodo gli attacchi israeliani sulla Striscia, proseguiti nonostante l’accordo, avevano ucciso altre 738 persone.
Più passa il tempo più tutto diventa difficile: anche quando si recuperano corpi o resti, la loro identificazione è complicata dal naturale processo di decomposizione e dalla disponibilità pressoché nulla di strumenti forensi e di tecnologie di analisi del DNA.
Ahmad Alhendawi, direttore regionale dell’ong Save the Children, presente a Gaza dal 1973, dice che il governo israeliano continua a bloccare anche l’ingresso di strumenti specialistici e di risorse forensi, e a restringere l’accesso delle squadre che si occupano di ricerca e recupero dei corpi.