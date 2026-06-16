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La Tunisia ha esonerato l’allenatore della nazionale di calcio, Sabri Lamouchi, dopo che la partita di esordio ai Mondiali maschili è andata molto male: domenica la Tunisia ha perso 5 a 1 contro la Svezia.

Lamouchi è il primo allenatore di sempre a essere esonerato dopo solo una partita giocata ai Mondiali. Nella storia della competizione sportiva solo tre allenatori sono stati esonerati a Mondiali in corso, peraltro tutti nel giro di pochi giorni durante l’edizione del 1998: furono Carlos Alberto Parreira, che allenava l’Arabia Saudita; Cha Bum-kun, per la Corea del Sud; e Henryk Kasperczak, che allenava proprio la Tunisia. Tutti e tre avevano giocato però almeno due partite.

La federazione tunisina di calcio non ha ancora detto chi sarà il nuovo allenatore della nazionale. Lamouchi ha 54 anni ed era stato assunto a gennaio: in passato ai Mondiali del 2014, in Brasile, aveva allenato la Costa d’Avorio.