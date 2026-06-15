La storia di un suicidio in carcere in una cella per prevenire i suicidi

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Lamin Sonko, 31 anni, è morto l’8 giugno all’ospedale Niguarda di Milano, pochi giorni dopo aver tentato il suicidio nel carcere di San Vittore, sempre a Milano. L’uomo, di origine gambiana e affetto da problemi psichiatrici, era recluso in una cella “ad alto rischio suicidio” (CAR): sono spazi sorvegliati 24 ore su 24 e progettati per prevenire violenze e autolesionismo tra i detenuti più fragili. A San Vittore ce ne sono sei. «È la forma più avanzata di tutela che ci può essere in carcere, ma il problema è che il carcere non è il posto giusto per i pazienti psichiatrici», ha detto un’operatrice del carcere che conosce bene il caso e che chiede di restare anonima.

Persone che hanno conoscenza diretta di quello che avviene nelle CAR di San Vittore riferiscono che ci sono stati casi di detenuti nudi che evacuano nelle celle, si coprono dei propri escrementi, si fanno del male e scrivono sui muri col sangue. Per prevenire il suicidio, i detenuti vengono spesso privati dei loro abiti, delle lenzuola, di penne, accendini o lamette: nelle CAR ci sono solo un letto e un lavandino fissati al muro, senza le lenzuola.

Sonko era stato arrestato il 19 maggio mentre girava per la stazione di Milano con un machete, un caso di cronaca di cui si parlò abbastanza: era arrivato in carcere in stato di agitazione e gli era stata diagnosticata una psicosi post traumatica. L’operatrice che lo ha seguito ha detto che prima di arrivare in Italia era passato dai campi di detenzione in Libia, dove vengono compiute violenze sistematiche, stupri e torture contro i migranti diretti in Europa. Sonko viveva in Italia già da qualche anno: agli operatori che lo hanno seguito risulta che in passato avesse già avuto scompensi psichici.

Sonko era stato messo in cella con indosso solo le mutande, proprio per evitare che potesse usare gli altri indumenti per farsi del male: si è ucciso coi pantaloni il giorno dopo averli ricevuti indietro. Aveva già tentato di uccidersi, prima con delle lenzuola di carta e poi proprio con le sue mutande, senza riuscirci. Nei giorni prima del suicidio aveva chiesto più volte di telefonare a sua madre, ma non ci era riuscito. Il numero di telefono era salvato sul suo cellulare, ma è stato scoperto solo il giorno dopo la sua morte: per una serie di impedimenti burocratici né il personale carcerario né gli operatori erano riusciti a recuperare il cellulare per trovarlo.

Sonko aveva chiesto di uscire dalla propria cella per partecipare ad alcune limitate attività previste per i detenuti delle CAR, ma non gli era stato permesso perché a causa delle sue condizioni, in quel momento, non era stato ritenuto idoneo.

Il caso di Sonko è stato reso noto solo giorni dopo il suicidio dalla Casa della Carità, fondazione cattolica di Milano che lavora in carcere. Nella sezione delle celle ad alto rischio, sempre a San Vittore, si era suicidato un altro detenuto a dicembre del 2024. Secondo l’associazione Antigone, nel 2025 il 30 per cento delle persone che si sono suicidate in carcere (23 su 76 totali) era stato sottoposto durante la detenzione a misure di sorveglianza per il rischio di suicidio. Antigone si occupa di diritti delle persone detenute e ha documentato altri casi simili a quello di Sonko in passato.

Le carceri italiane sono piene di detenuti con problemi psichiatrici che il carcere non ha strumenti adeguati per affrontare: il personale medico è generalmente molto carente, lavora in ambienti sovraffollati, fatiscenti e poco sicuri, per cui in moltissimi casi si limita a somministrare psicofarmaci più che offrire una vera assistenza sanitaria; la sorveglianza a vista di questo tipo di detenuti è affidata a poliziotti che non hanno le competenze per gestire il disagio psichico e non sempre riescono a individuare i segnali di un imminente suicidio; più in generale, il carcere è un luogo di detenzione e non di cura.

Il carcere di San Vittore è uno dei più sovraffollati d’Italia. Al Post risulta che al momento ci siano circa 200 detenuti con problemi psichiatrici, più o meno un quinto del totale. Negli ultimi anni il carcere si è dotato di alcuni strumenti in più per affrontare il problema rispetto al passato: ha istituito un gruppo multidisciplinare che ogni settimana si riunisce per valutare le condizioni e il trattamento dei vari detenuti, e ha ristrutturato le sei celle della sezione CAR per ammodernarle e dotarle di uno spazio in cui le persone detenute possano svolgere delle attività.

Nessuna di queste misure, però, è sufficiente per riuscire a gestire un problema che non riguarda solo San Vittore ma tutte le carceri.

Per alcuni tipi di detenuti con disturbi mentali in Italia esistono le Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), strutture che dal 2014 sono progressivamente subentrate agli ospedali psichiatrici giudiziari. Le Rems però sono poche, con liste d’attesa molto lunghe e requisiti molto rigidi: dovrebbero ospitare le persone che non sono giudicabili nei processi per i reati che hanno commesso perché ritenute incapaci di intendere e di volere, ma che al tempo stesso vengono giudicate socialmente pericolose. Il procedimento per entrarci è lungo e richiede una perizia, ancora prima della lista d’attesa.

All’esterno del carcere i servizi psichiatrici territoriali sono carenti, soprattutto per le persone straniere irregolari. A San Vittore oltre il 66 per cento delle persone detenute è straniero: sia lì che in altre carceri non è raro che la visita medica che viene fatta all’ingresso del carcere sia la prima volta che un detenuto vede un medico in Italia.

Il risultato è che in moltissimi casi finiscono in carcere persone che non dovrebbero starci, o che comunque, a parità di reato commesso, andrebbero seguite con misure diverse dal solo contenimento.

Negli ultimi anni l’Italia è stata condannata in più di un’occasione dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per il trattamento di detenuti con problemi psichiatrici in carcere: o per l’assenza di interventi terapeutici adeguati, o perché le condizioni psichiche dei detenuti venivano ritenute incompatibili col carcere. L’ultima condanna è stata una decina di giorni fa.

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Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure via WhatsApp dalle 18 alle 21 al 324 0117252. Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.

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