A vedere il Roland Garros

Domenic il torneo di tennis del Roland Garros si è concluso con la vittoria del tedesco Alexander Zverev, che ha battuto in finale l’italiano Flavio Cobolli dopo che sabato Mirra Andreeva aveva vinto il torneo femminile. In quei giorni e in quelli precedenti i fotografi hanno spesso girato le macchine fotografiche dai campi dai tennis verso gli spalti, affollati di facce note specialmente in occasione delle finali. A guardare le partite in campo si sono visti, tra gli altri, un buon numero di attori e attrici – Brad Pitt, Léa Seydoux, Russell Crowe, Lily Collins, Chris Pine, Marion Cotillard – e anche po’ di tennisti che non vediamo più in campo: Maria Sharapova, Boris Becker, Andre Agassi.