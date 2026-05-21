Tutti gli attivisti della Flotilla saranno espulsi da Israele oggi pomeriggio

Tutti gli oltre 400 attivisti che facevano parte dell’ultima spedizione della Global Sumud Flotilla stanno venendo trasferiti dal carcere di Ketziot a Eilat, una città nel sud del paese al confine con la Giordania: lì, intorno alle 16 (ora italiana), saranno imbarcati su tre voli della Turkish Airlines e saranno trasferiti in giornata a Istanbul, in Turchia, da dove poi torneranno nei rispettivi paesi. Fra gli attivisti arrestati ci sono anche almeno 27 italiani, due dei quali però sono già stati espulsi e sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino stamattina: sono il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto.

Israele aveva intercettato le barche della Flotilla negli scorsi giorni e aveva portato tutti gli attivisti al porto di Ashdod, dove secondo quanto riferito da Adalah, il centro legale indipendente che assiste gli attivisti, avevano subito maltrattamenti e abusi, che avevano causato il ricovero di almeno tre persone. Anche Carotenuto e Mantovani hanno raccontato di aver subito abusi da parte dei soldati israeliani.

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Un video pubblicato ieri dal ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, che ha causato le critiche di molti governi, incluso quello italiano, mostra file di persone ammanettate e inginocchiate con la fronte a terra, sia all’interno di quello che sembra un capannone sia fuori sotto al sole. Nel video si vedono anche persone mentre vengono trascinate via dai soldati israeliani, e altre costrette ad ascoltare l’inno israeliano.

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Non era sicuro che tutti gli attivisti sarebbero stati espulsi già oggi: dopo la prima parte di questa spedizione della Global Sumud Flotilla, intercettata da Israele alla fine di aprile, il paese aveva trattenuto gli attivisti Thiago Ávila e Saif Abu Keshek per diversi giorni, prima di liberarli il 10 maggio.