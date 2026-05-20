Meloni pretende delle scuse dal governo israeliano

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno definito «inaccettabili» le immagini pubblicate dal ministro degli Esteri israeliano Itamar Ben Gvir, che mostrano il trattamento brutale a cui le autorità israeliane stanno sottoponendo gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti erano stati arrestati in acque internazionali tra lunedì e martedì, e ora sono detenuti nel porto di Ashdod, in Israele. Tra loro ci sono anche diversi italiani.

Meloni, che verso il governo israeliano ha avuto spesso un atteggiamento accondiscendente e che solo di recente ha iniziato a prendere posizioni più nette, ha usato parole eccezionalmente dure. Nel comunicato si legge:

Le immagini del Ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano. Per questi motivi, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Nel linguaggio diplomatico convocare un ambasciatore è un gesto forte, a cui i paesi ricorrono quando vogliono protestare per qualcosa.

Nel video emergono chiaramente una serie di abusi da parte delle autorità israeliane, oltre all’atteggiamento sprezzante di Ben Gvir nei confronti degli attivisti, che sono stati arrestati in acque internazionali e non sono accusati di alcun crimine.

All’inizio si vede una persona trascinata a terra dopo che aveva urlato al ministro «free Palestine», cioè Palestina libera. Dopo si vedono file di persone ammanettate e inginocchiate con la fronte a terra sia all’interno di quello che sembra un capannone sia fuori sotto al sole. Quando le riprese si spostano fuori si sentono gli altoparlanti che trasmettono l’inno di Israele, mentre le persone vengono mantenute a terra con le mani legate dietro alla schiena. A un certo punto si vede una persona bendata.

Nel video Ben Gvir gira sorridente tra gli attivisti immobili, e a un certo punto dice: «Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare». Ha anche sventolato la bandiera israeliana. Ben Gvir è uno dei ministri più estremisti nel governo di Benjamin Netanyahu, e in passato si è reso spesso protagonista di provocazioni simili, alimentate da una retorica ultranazionalista.