L’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato una risoluzione per chiedere a Israele un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza

L’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che chiede a Israele «un immediato cessate il fuoco umanitario» nella Striscia di Gaza e «la liberazione immediata e senza condizioni di tutti gli ostaggi e la garanzia dell’accesso per ragioni umanitarie». Hanno votato in favore 153 paesi membri e hanno votato contro 10 paesi tra cui, oltre a Israele, gli Stati Uniti, la Repubblica Ceca e l’Austria. L’Italia si è astenuta insieme a 22 altri paesi, tra cui la Germania, la Lituania, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Romania, la Slovacchia, l’Ucraina e l’Ungheria.

Le risoluzioni dell’Assemblea Generale hanno peso politico ma non sono vincolanti. L’Assemblea aveva già votato su una risoluzione per chiedere una «tregua umanitaria» a ottobre che era stata adottata con 121 voti a favore, 14 contrari e 44 astensioni.

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution demanding immediate humanitarian ceasefire in Gaza, as well as immediate and unconditional release of all hostages

FOR: 153

AGAINST: 10

ABSTAIN: 23

LIVE COVERAGEhttps://t.co/ZqtRtIawGx pic.twitter.com/rAdk8BEmDL

— UN News (@UN_News_Centre) December 12, 2023