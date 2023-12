Gli Stati Uniti hanno messo il veto su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che chiedeva il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

Venerdì gli Stati Uniti hanno posto il veto su una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco umanitario, immediato e permanente, nella Striscia di Gaza. Gli Stati Uniti sono uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, e quindi hanno il potere di bloccare qualsiasi decisione. Il Regno Unito si è astenuto dalla votazione, mentre gli altri 13 paesi membri del Consiglio hanno votato a favore.

La risoluzione era stata presentata dagli Emirati Arabi Uniti ed era sostenuta da 97 paesi. Robert Wood, rappresentante degli Stati Uniti all’ONU, ha detto che il testo era «sbilanciato» e «lontano dalla realtà», e ha sostenuto che la risoluzione non condannasse in maniera abbastanza decisa l’attacco di Hamas contro i civili israeliani dello scorso 7 ottobre.

Negli ultimi mesi il Consiglio di Sicurezza ha provato più volte a far approvare delle risoluzioni sulla guerra in corso tra Israele e Hamas, ma gli Stati Uniti si sono sempre opposti all’uso dell’espressione “cessate il fuoco” sostenendo che questa non rispetti il diritto di Israele a difendersi. Il 15 novembre scorso era stata approvata una risoluzione per chiedere «pause e corridoi umanitari» nella Striscia, con l’astensione degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Russia.