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Il pilota italiano dell’Aprilia Marco Bezzecchi rimarrà in testa al Mondiale di MotoGP, dopo essersi classificato al quinto posto nel Gran Premio di Catalogna, a Barcellona. Nonostante non vinca una gara da marzo e le sue prestazioni siano un po’ in calo, dopo questo weekend è pure riuscito ad aumentare il vantaggio sul secondo classificato, l’ex campione del mondo Jorge Martín, che non ha fatto nessun punto né nel Gran Premio di domenica né nella sprint di sabato (una gara più breve che si fa un giorno prima del Gran Premio).

A vincere il Gran Premio è stato un altro italiano, Fabio Di Giannantonio, che è così salito al terzo posto in classifica. Di Giannantonio e la sua squadra – la VR46, quella dell’ex pilota di MotoGP Valentino Rossi – non vincevano una gara dal 2023.

La gara di Barcellona, però, si è distinta soprattutto per due brutti incidenti, per i quali è stata ferma per un po’ di tempo. Il primo ha coinvolto Pedro Acosta della Red Bull e Alex Márquez della Gresini Racing: la moto di Acosta si è fermata improvvisamente, e Alex Márquez l’ha centrata in pieno. Dopo aver roteato in aria con la moto, è andato a sbattere contro la parete destra della pista. Lo stesso Di Giannantonio è scivolato su alcuni detriti, facendosi male alla mano sinistra. Márquez è stato invece portato in ospedale: è cosciente, ma ancora non è chiaro cosa si sia fatto di preciso.

Il secondo incidente è avvenuto dopo solo 13 giri, e ha coinvolto soprattutto il francese Johann Zarco della Honda, che dopo aver sbagliato una frenata ha tamponato il compagno di squadra Luca Marini. Entrambi sono caduti subito, ma Zarco si è pure scontrato con Francesco Bagnaia della Ducati ed è rotolato nella ghiaia, incastrato nella moto di Bagnaia. Anche lui è stato portato in ospedale, è cosciente e «non è in condizioni critiche», secondo la sua squadra.

Subito dopo la seconda ripartenza, Martín è caduto nella ghiaia insieme al connazionale Raúl Fernández. Non è stata una brutta caduta ed entrambi stanno bene, ma non sono più tornati in gara e per questo non hanno fatto punti.