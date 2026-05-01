Le foto della Festa dei lavoratori nel mondo

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Venerdì primo maggio centinaia di migliaia di persone si sono radunate in tutto il mondo per celebrare la Festa dei lavoratori, cioè la giornata dedicata a chi lavora e alle lotte per ottenere migliori condizioni di lavoro, che si festeggia quasi dappertutto fin da fine Ottocento. Ci sono state manifestazioni in Indonesia, Filippine e Corea del Sud, e naturalmente ce ne sono moltissime in corso in Europa, Italia compresa, tra bandiere rosse, pugni alzati e lunghi cortei.

Al corteo a Torino ci sono stati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine davanti all’Askatasuna, lo storico centro sociale della città sgomberato lo scorso dicembre, con una decisione molto contestata e motivazioni ancora poco chiare. Ci sono stati tafferugli anche in altri paesi, come le Filippine, dove i cortei si sono trasformati in più ampie contestazioni contro il governo del presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., figlio dell’ex dittatore filippino Ferdinand Marcos.

In settimana la Turchia aveva emesso oltre sessanta mandati d’arresto contro altrettante persone sospettate di pianificare attacchi durante le manifestazioni del primo maggio, compresi giornalisti e rappresentanti sindacali. Venerdì a Istanbul la polizia ha usato il gas lacrimogeno per disperdere i manifestanti e arrestato centinaia di persone, secondo un’associazione di avvocati almeno 370. Andò più o meno così anche l’anno scorso, quando le manifestazioni del primo maggio si intrecciarono alle grosse proteste contro l’arresto di Ekrem Imamoglu, il sindaco della città, considerato un pericoloso avversario del presidente Recep Tayyip Erdogan alle elezioni presidenziali del 2028.