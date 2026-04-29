Due uomini di religione ebraica sono stati feriti in un accoltellamento per strada a Londra

Mercoledì mattina due uomini di religione ebraica sono stati accoltellati e feriti a Golders Green, un quartiere con una grossa comunità ebraica nella zona nord di Londra. La polizia ha arrestato un uomo di 45 anni ritenuto responsabile. Le persone che hanno assistito all’evento hanno detto di aver visto l’uomo correre con un coltello in mano e che prendeva di mira le persone ebree. Il primo uomo è stato colpito all’entrata di un negozio, mentre il secondo di fronte a una sinagoga. Il primo ministro Keir Starmer lo ha definito un «attacco antisemita».

I due uomini feriti, uno di una settantina d’anni e l’altro di una trentina, hanno ricevuto le prime cure sul posto date le loro gravi condizioni e sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni sono stabili. Un’associazione che si occupa della sicurezza della comunità ebraica della zona, chiamata Shomrim, ha detto che il suo personale aveva fermato il sospettato prima dell’intervento della polizia. La polizia ha detto che l’uomo avrebbe tentato di accoltellare anche gli agenti arrivati sul posto, ed è stato quindi colpito con un taser.

Golders Green è un quartiere multiculturale e circa metà dei suoi abitanti è di religione ebraica. A marzo nel quartiere erano state incendiate quattro ambulanze dell’associazione ebraica Hatzolah: la polizia lo aveva classificato come crimine d’odio antisemita. L’attacco era stato rivendicato da un gruppo islamista nato poco prima, e la polizia aveva arrestato tre uomini sospettati di essere responsabili dell’incendio. In seguito sono state rafforzate le misure di sicurezza per proteggere la comunità ebraica a Londra, con lo schieramento di 264 poliziotti aggiuntivi.

In generale i dati sui crimini d’odio contro le comunità ebraiche mostrano che negli ultimi anni in Europa e in altre parti del mondo c’è stato un grosso aumento dei casi. Negli ultimi due mesi, con l’inizio della guerra in Medio Oriente, ci sono stati diversi casi di incendi e aggressioni contro sinagoghe e beni di persone o associazioni ebraiche.