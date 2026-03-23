A Londra sono state incendiate 4 ambulanze di un’associazione ebraica

Nella notte fra domenica e lunedì a Londra sono state incendiate quattro ambulanze dell’associazione ebraica Hatzolah, che offre servizi di emergenza e primo soccorso nella comunità ebraica del quartiere Golders Green, nel nord della capitale britannica: la polizia ha detto di considerarlo un crimine d’odio antisemita. L’incendio dei veicoli ha causato anche alcune piccole esplosioni e alcune case vicine sono state evacuate per precauzione, ma non risultano feriti. La polizia ha fatto sapere che i sospettati ricercati al momento sono tre.

Negli ultimi anni i crimini d’odio contro le comunità ebraiche sono aumentati in Europa e in altre parti del mondo: con l’inizio della guerra in Medio Oriente ci sono stati diversi casi di incendio e aggressioni contro di esse.