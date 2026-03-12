C’è stato un attacco in una sinagoga in Michigan: una persona è stata ferita, l’attentatore è stato ucciso

Giovedì c’è stato un attacco contro la sinagoga Temple Israel nella cittadina di West Bloomfield, in Michigan, negli Stati Uniti. La sinagoga è parte di un complesso più ampio, che tra le altre cose ospita alcune scuole. Secondo le prime dichiarazioni della polizia, una delle guardie di sicurezza della sinagoga sarebbe stata ferita lievemente. L’attentatore è stato ucciso.

Secondo la polizia locale, attorno a mezzogiorno ora locale (le 17 in Italia), un uomo alla guida di un veicolo lo ha fatto schiantare contro l’edificio della sinagoga, causando un incendio. Gli addetti alla sicurezza privata della sinagoga hanno sparato contro l’attentatore, uccidendolo. Diversi media locali dicono che nel veicolo sono stati ritrovati diversi esplosivi, e che l’uomo aveva con sé un fucile, ma è morto prima di riuscire a scendere dal veicolo. Un agente della sicurezza è stato investito: è lievemente ferito, ed è stato portato in ospedale.

Sul posto sono arrivati i pompieri e diverse auto della polizia. Le scuole che si trovano nel complesso sono state evacuate, e agli abitanti del luogo è stato chiesto di rimanere in un posto sicuro. La polizia locale ha anche detto che aumenterà la protezione dei luoghi frequentati dalla comunità ebraica.