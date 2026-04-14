In Canada i Liberali hanno ottenuto la maggioranza

Il Partito Liberale canadese, guidato dal primo ministro Mark Carney, ha ottenuto un nuovo seggio nella Camera bassa del parlamento, cioè il principale organo legislativo del Canada. Ha così raggiunto la maggioranza dei seggi, per quanto molto risicata: 172 su 343. In questo modo Carney potrà affrontare più liberamente lo scontro commerciale avviato con gli Stati Uniti, visto che potrà approvare nuove leggi senza dover cercare il consenso dei Conservatori all’opposizione.

Le elezioni suppletive si sono svolte lunedì in tre collegi elettorali nelle due province dell’Ontario e del Québec, nell’est del Canada. I Liberali hanno vinto nel collegio di University-Rosedale, e tutte le proiezioni indicano che ne vinceranno almeno un altro.

Saranno sufficienti per avere la maggioranza nella Camera, anche se di un solo voto.

Il seggio vinto è già sufficiente per avere la maggioranza nella Camera, anche se di un solo voto. Nell’ultimo anno di governo Carney, eletto primo ministro nell’aprile del 2025, ha dovuto fare affidamento sul sostegno dell’opposizione per approvare leggi in materia economica che potessero contrastare la politica aggressiva del presidente statunitense Donald Trump.

Con il secondo mandato di Trump, infatti, i rapporti tra gli Stati Uniti e il Canada sono entrati in una fase di crisi. Trump ha imposto pesanti dazi e usato una retorica minacciosa verso il paese, dicendo per esempio che sarebbe dovuto diventare il 51esimo stato statunitense. Più recentemente, Trump ha ritirato l’invito a Carney a partecipare al Consiglio di pace, il comitato internazionale da lui promosso che dovrebbe gestire la transizione nella Striscia di Gaza, dopo che Carney aveva parlato di una «rottura dell’ordine mondiale» in riferimento alle violazioni del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti.

I Liberali hanno ottenuto la maggioranza anche perché negli ultimi cinque mesi cinque parlamentari dell’opposizione hanno cambiato partito unendosi a loro. L’ultima volta che un governo aveva avuto la maggioranza in parlamento era stato con il primo ministro Justin Trudeau (predecessore di Carney) tra il 2015 e il 2019.