Ep. 1126 – Lo statuto del comitato per Gaza non nomina Gaza e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’Unione Europea ha uno strumento per rispondere alla minaccia di dazi di Trump ma non tutti sono d’accordo, Italia in testa; nel documento del Board of peace voluto da Trump per gestire la ricostruzione di Gaza non compare la parola Gaza, ma spunta un contributo da un miliardo per diventare membri permanenti; in Spagna ci sono decine di vittime nello scontro tra due treni in seguito a un deragliamento; trovato il cadavere della donna scomparsa a nord di Roma, era sotterrato all’interno dell’azienda del marito, che è stato fermato; c’è anche il Piper di Roma tra i locali chiusi o sospesi in seguito ai controlli sulla sicurezza e sulle misure antincendio
