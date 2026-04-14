Qualcuno pagherà un Picasso 100 euro

Martedì decine di migliaia di persone parteciperanno all’estrazione di un dipinto del pittore spagnolo Pablo Picasso, uno dei più influenti del Ventesimo secolo: il quadro, realizzato nel 1941, si intitola Tête de femme (“Testa di donna”) e ha un valore stimato di un milione di euro. Ma il biglietto per partecipare ne costa soltanto 100.

L’estrazione avverrà alle 18 nelle gallerie parigine della famosa casa d’aste britannica Christie’s, che ha organizzato l’evento. Sono stati messi in vendita 120mila biglietti, e ce n’è ancora qualcuno disponibile. Il ricavato totale della lotteria, intitolato “1 Picasso for 100 euros” (1 Picasso a 100 euro), potrà arrivare fino a 12 milioni di euro: 1 andrà alla Opera Gallery, la galleria d’arte parigina proprietaria del dipinto, e la parte restante alla Fondation Recherche Alzheimer, un’organizzazione francese senza scopo di lucro che si occupa di finanziare la ricerca sulla malattia.

È la terza volta che Christie’s organizza la lotteria “1 Picasso for 100 euros”. La prima edizione fu nel 2013, quando un operaio statunitense si aggiudicò L’Homme au Gibus (L’uomo col cilindro), un quadro che Picasso dipinse nel 1914, durante il suo periodo cubista.

Nel 2020 invece una commercialista italiana, Claudia Borgogno, vinse l’estrazione di Nature Morte, un olio su tela che Picasso realizzò nel 1921. Suo figlio le aveva regalato il biglietto per Natale. «Ho visto la pubblicità della lotteria in metropolitana, o forse su un giornale […]. I biglietti erano un po’ cari: 100 euro per partecipare a una lotteria con in palio un quadro di Picasso. Però è Picasso, eh», disse.

L’opera fu messa a disposizione per la lotteria dal mercante d’arte libanese David Nahmad, che l’acquistò appositamente per questo scopo. In un’intervista all’Associated Press, Nahmad disse che Picasso avrebbe acconsentito a un’iniziativa del genere. «Era molto generoso. Regalava quadri al suo autista, al suo sarto. Voleva che la sua arte fosse acquistabile da persone di ogni estrazione sociale, non soltanto dai super ricchi», raccontò.

Le due precedenti lotterie di Picasso avevano raccolto complessivamente più di 10 milioni di euro per progetti culturali in Libano e per lo sviluppo di programmi idrici e igienico-sanitari in vari paesi africani.